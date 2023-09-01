Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.4 комментария
Посольство в Никосии прокомментировало арест россиянина на Кипре по запросу США
Российское посольство в Никосии проверяет информацию об аресте на Кипре россиянина Артура Петрова по запросу Вашингтона, сообщил представитель дипмиссии.
Дипломаты, в частности, проверяют, действительно ли задержанный, как заявляют США, является гражданином России, сообщает ТАСС.
Ранее американский Минюст сообщил, что гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники.
По версии американской стороны, Петров входил в некую сеть, которая после начала спецоперации на Украине в обход американских санкций экспортировала для российской компании большой объем микроэлектроники. По совокупности обвинений Петрову грозит пожизненное заключение. В ближайшее время его должны экстрадировать в США.