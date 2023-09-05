Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Власти Эстонии призвали молодежь не уезжать в Россию
Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию на учебу
Полиция безопасности Эстонии заявила, что не рекомендует гражданам выезжать в Россию и ряд других государств, в том числе для учебы.
В заявлении ПБ Эстонии говорится о стремлении Москвы привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, которая проживает за рубежом. Эстонская сторона утверждает, что российские власти рассматривают их в качестве «будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение эстонских СМИ.
Авторы заявления также выражают недовольство тем, что в свете событий на Украине российское руководство рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством в качестве граждан России, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе в вопросах мобилизации.
Иностранцы, обучающиеся в России, по мнению полиции безопасности Эстонии, «представляют интерес для специальных служб РФ». Их призвали информировать эстонскую спецслужбу «о любых подобных контактах».
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала планы Эстонии начать подготовку в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности».