С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена
Трамп в ходе выступления в Калифорния изобразил потерявшегося на сцене Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп рассмешил своих сторонников, изобразив во время выступления в городе Анахайм в Калифорнии потерявшегося на сцене Джо Байдена, который возглавляет сейчас США.
Трамп подчеркнул, что Байден «не может найти выход со сцены». Экс-президент указал, что во время выступления тоже находится на сцене, которую прежде не видел. «Но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо – ступеньки», – заявил он. «А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?» Нет, он ужасен», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Напомним, Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, уже несколько раз не мог самостоятельно найти выход со сцены после выступлений.