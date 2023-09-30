Один из обвиняемых во вмешательстве в выборы в США признал вину

Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»

Tекст: Валерия Городецкая

В своем обращении на открытии международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» Путин напомнил, что совсем недавно в Петербурге проходил саммит «Россия – Африка». «И вот африканские лидеры как бы между прочим так сказали, что совокупная долговая нагрузка на Африку свыше триллиона долларов. Это просто невозможно выплатить, имея в виду уровень экономического развития этих стран», – отметил президент. По его словам, современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда, сообщает официальный сайт Кремля.



«Они, этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением – и технологическим, и информационным, и финансовым. Они выстроили таким образом международные финансовые институты и такие правила внедряют в сферу финансово-экономической деятельности, что они выгодны практически, хочу это подчеркнуть, так все выглядит довольно благообразно, но в конечном итоге все эти правила и институты обслуживают интересы этого «золотого миллиарда», – сказал глава государства.

«Эти кредитные обязательства, которые на многие развивающиеся рынки сформулированы, они уже носят даже не форму каких-то кредитных обязательств – это какой-то оброк. Понимаете, это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере», – добавил президент.

Путин подчеркнул, что в общем активе России и стран Латинской Америки уже целый ряд крупных взаимовыгодных инвестиционных и высокотехнологичных проектов: «В Боливии при участии России сооружается Центр ядерных исследований и технологий, в Никарагуа и Венесуэле расширяют свою деятельность совместные биофармацевтические предприятия, на Кубе модернизируется металлургический завод. Это только отдельные примеры».





Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении Западом системы торговых и финансовых связей.