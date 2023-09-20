В Институте стран СНГ оценили жесткость Алиева в разговоре с Блинкеном

Политолог Грозин: Союз с Турцией развязывает Алиеву руки в диалоге с США

Tекст: Илья Абрамов

«Баку занял твердую позицию по Карабаху, потому что он сейчас может себе это позволить. С одной стороны, видно, что официальный Ереван ничего не сможет, не хочет и не попытается изменить ситуацию в Карабахе в свою пользу. Ереван ничего не может противопоставить наступательной азербайджанской тактике, поддерживаемой в том числе Турцией. Алиев пользуется беспомощностью армянских властей», – пояснил Андрей Грозин, руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ.

«Также Баку учитывает, что Карабах само армянское руководство за последний год неоднократно официально объявляло азербайджанской территорией. То есть Азербайджан сейчас в Карабахе, по сути, решает свои внутренние дела. Поэтому Москва, Тегеран и все остальные стороны объясняют свою позицию именно тем, что, по сути дела, на саму Армению нападения нет», – подчеркнул эксперт.

«Баку говорит, что проводит террористическую операцию на территории, которую сам Ереван признает азербайджанской. Ну что тут можно сделать? Отсюда и такая наступательная позиция Азербайджана – воспользоваться моментом слабости своего регионального оппонента, отсутствием у него четких партнеров, которые могли бы его каким-то образом поддержать. Партнеров у Еревана сейчас нет ни на Западе, ни на Востоке», – добавил собеседник.

«Алиев решил использовать такую самоубийственную политическую тактику Пашиняна для того, чтобы добиться уступок по максимуму. На это Баку рассчитывал с 2020 года – с последней яркой вспышки военной активности вокруг Карабаха. То есть, в принципе, Баку не ожидает какой-то опасной для себя дипломатической реакции других стран. Потому что та невнятица, которая прозвучала из Штатов и Франции по поводу озабоченности из-за Карабаха, не предполагает каких-то практических шагов по защите армянской позиции», – пояснил спикер.

«Слова Алиева похожи на формальное разъяснение ситуации в Карабахе в ответ на формальную реакцию – озабоченность, выраженную ранее США, Францией и Евросоюзом. То есть Блинкен спросил то, что должен был, Алиев ответил, что должен был. Формальности соблюдены, и все довольны», – указал аналитик.

«Обратите внимание, Баку никто не пригрозил какими-то санкциями или даже ограничениями. Условно говоря, если бы США всерьез рассчитывали изменить азербайджанскую позицию, они бы пригрозили заморозку экономического партнерства. Или хотя бы просто сказали об этом. Не говоря уже о каких-то практических шагах. Продемонстрировали бы дипломатическое неудовольствие, вызвали бы посла Азербайджана для разъяснений. Даже этого не было – даже символических шагов», – подчеркнул собеседник.

«Россия обозначила свою позицию: большими армянами, чем армяне, русские не будут. А Иран, который пристально наблюдает за усилением позиций Турции в Закавказье, тоже уже на официальном уровне неоднократно высказался по поводу того, что какие-то шаги тем же Корпусом стражей исламской революции будут предприняты, если будут совершены агрессивные действия против собственно армянских территорий, признанных по линии ООН. А на юге, в районе Зангезурского коридора пока азербайджанской военной активности не наблюдается», – сказал Грозин.

«Теоретически США могут надавить на Баку, чтобы склонить к миру, но не хотят портить отношения даже не с Баку, а с Турцией. С учетом комплекса сложных отношений между Вашингтоном и Анкарой, добавлять дополнительный раздражитель в американо-турецких отношениях в виде активной поддержки позиции Еревана в Вашингтоне не считают для себя необходимым», – отметил эксперт.

Азербайджан остановит антитеррористическую операцию в Карабахе при условии сдачи оружия армянскими силами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену. Телефонный разговор состоялся по инициативе Блинкена, сообщили в администрации главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

Алиев заявил, что ВС Азербайджана начали операцию локального характера для предотвращения новых провокаций Армении в Карабахе. Он добавил, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелам, работа ведется по легитимным военным целям.

Алиев указал, что Баку неоднократно приглашал к диалогу армянское население, проживающее в Карабахском регионе, но они отказывались от этого. В ходе антитеррористических мероприятий они вновь были приглашены к диалогу.

«Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены», – добавили в администрации азербайджанского президента. Блинкен же выразил обеспокоенность ситуацией и призвал к прекращению огня. Он заявил, что Вашингтон поддерживает прямой диалог между Баку и представителями армян из Карабахского региона.

Конфликтную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, возможно, удастся перевести в мирное русло, заявил в беседе с главой МИД Китая Ван И российский лидер Владимир Путин.

По его словам, в основном пункте базирования российских миротворцев свыше двух тысяч гражданских лиц, половина из которых – дети, в данный момент Москва в тесном контакте со всеми сторонами конфликта и властями Еревана, Степанакерта и Баку, передает ТАСС. «Надеюсь, мы сможем добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло», – подчеркнул Путин. Напомним, российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.