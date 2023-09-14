В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.20 комментариев
Военачальники России и Армении обсудили оперативную обстановку в Карабахе
Глава Минобороны Армении и военачальники России обсудили ситуацию в Карабахе
Министр обороны Армении Сурен Папикян, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков и новый командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-майор Кирилл Кулаков обсудили ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.
По сообщению пресс-службы, министр обороны Республики Армения поприветствовал генерал-майора Кулакова в связи со вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в ходе осуществления миротворческой миссии, передает ТАСС.
Там добавили, что на встрече обсуждались оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе, а также ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает работать с Баку и Ереваном в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Москву беспокоит складывающаяся там ситуация.