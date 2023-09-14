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Грузия напомнила ЕС о «катастрофической» ситуации в Молдавии и Боснии и Герцеговине
Грузия напомнила Евросоюзу о «катастрофической» ситуации в Молдавии и Боснии и Герцеговине
Грузия, ожидающая к концу года решения о представлении статуса кандидата в Евросоюз, напомнила Брюсселю о «катастрофической» ситуации с коррупцией в Молдавии и Боснии и Герцеговине, которые его уже получили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В Молдавии и Боснии и Герцеговине катастрофическая ситуация с коррупцией и в плане слабости институтов», – заявил в четверг председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Поэтому, по его словам, если даже не говорить об Украине, то было «очень несправедливо» присуждать этим двум странам статус в прошлом году, а Грузии только «европейскую перспективу» и выдвигать 12 рекомендаций.
«Решение по статусу принимается политическое. Наши шансы, исходя из этого пятьдесят на пятьдесят, - сказал Ираклий Кобахидзе. – Надеюсь, что хотя бы в этом году решение в отношение Грузии будет справедливым».
По его словам, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина получили статус «авансом», а сейчас показатель выполнения ими рекомендаций Евросоюза является очень низким.
Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия будет «всесторонне готова получить статус, для этого делается и будет делаться все возможное».
Он пообещал в ближайшее время предоставить детальную информацию выполнения страной 12 рекомендаций ЕС.
«Предпримем действенные шаги на этой и следующей неделях», – сказал Ираклий Кобахидзе.