В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
Личные золотые украшения не попали под запрет для ввоза из России в ЕС
Граждане России могут ввозить в Евросоюз золотые украшения, если они предназначены для личного пользования, а не для продажи, сообщили в государственном агентстве налоговой службы Испании, которое курирует местную таможенную службу.
Согласно сообщению ведомства, в запрете на покупку, импорт или передачу золота есть несколько исключений, в том числе то, что такие продукты предназначены для личного использования физическими лицами, направляющимися в Евросоюз, или их путешествующими с ними ближайшими родственниками, являющиеся собственностью указанных лиц и не предназначенные для продажи, передает ТАСС.
Ранее таможня ФРГ назвала въезд в Германию на авто из России основанием для ареста машины. Уточняется, что согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции.