  • Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
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    Зачем Госдеп подал сигнал о переговорах по Украине
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    Захарова назвала расизмом запрет на ввоз личных вещей в ЕС для россиян
    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    В штаб-квартире Службы внешней разведки открыли памятник Дзержинскому
    Песков о запрете ЕС на ввоз личных вещей россиян: Ребята, опомнитесь!
    «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном сейчас – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    7 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев
    11 сентября 2023, 14:19

    Песков опроверг слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной

    Песков: Слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной не соответствуют действительности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности российского президента Владимира Путина к переговорам по украинской теме не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Блинкен утверждал, что киевский режим якобы готов к переговорам, но у Путина «такой готовности нет», но это не соответствует действительности, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отмечал, что Москва прилагала усилия, чтобы в марте 2022 года появился мирный план, и не российская сторона тогда ушла из-за стола переговоров.

    Песков добавил, что Путин говорит о готовности к подобным переговорам.

    Ранее сенатор Константин Долгов, говоря о заявлении Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам, отметил, что это высказывание – демагогия.

    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

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    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

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    11 сентября 2023, 12:26
    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине

    Сенатор Долгов в ответ Блинкену: Новые регионы уже стали частью России, их статус не обсуждается

    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам – это демагогия. В реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон саботирует все попытки урегулирования конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает он.

    «Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности.

    Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах. Он считает, что «нет признаков» стремления Москвы к «значимой дипломатии». Госсекретарь утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними».

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский и вовсе законодательно закрепил невозможность вести мирные переговоры.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине, в то время как офис Зеленского, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ездил на Украину с визитом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 12:32
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

    «Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

    По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

    При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

    Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

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    11 сентября 2023, 10:04
    В США заявили о рухнувших надеждах Запада на поражение России

    Журналист RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Западные эксперты ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте, и неохотно восхищаются действиями российской армии на Украине, заявил журналист Чей Боуз.

    Он считает, что прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, уверенность в том, что Россия рухнет под давлением санкций, не оправдалась. По словам Боуза, неоконсерваторы, стоящие за провалом Запада, столкнулись с сокращением возможностей отступления, передает РИА «Новости».

    Журналист также добавил, что военные на Западе «неохотно восхищаются» эффективной адаптацией стратегии России на поле боя.

    Боуз также заявил, что поражение Украины, которая является «доверенным лицом Запада», может разрушить НАТО, нивелирует престиж и репутацию альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине.

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    11 сентября 2023, 09:39
    Financial Times: В США не считают ударом по Западу декларацию G20

    Financial Times: В США не считают ударом по Западу декларацию G20 из-за отсутствия антироссийской риторики

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты не считают, что декларация G20 является ударом по Западу из-за формулировок по Украине и отсутствию агрессивной антироссийской риторики, сообщила Financial Times.

    По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, Вашингтон не рассматривает заявления о том, что декларация G20 является ударом для Запада, она не ослабила позицию стран «Большой двадцатки» по Украине, передает РИА «Новости».

    Йеллен считает, что формулировки по украинскому конфликту в декларации G20 были очень сильными, а документ раскритиковали на Западе из-за опущения «наиболее агрессивных осуждений России» на фоне событий на Украине по сравнению с саммитом G20 на Бали.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов в мировой экономике.

    Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.

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    11 сентября 2023, 13:58
    Скачко объяснил страхом слова Зеленского о неискренности ряда стран Запада

    Политолог Скачко: Зеленский боится, что покровители вынудят его пойти на перемирие

    Скачко объяснил страхом слова Зеленского о неискренности ряда стран Запада
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Зеленский с помощью заявлений о неискренности западных стран пытается вести свою игру и отговорить покровителей от возможного перемирия. Самим же европейцам и американцам Украина интересна только в качестве «Антироссии». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в искренности поддержки западных стран.

    «Ни одна из стран Запада не является искренней по отношению к Украине. Каждая из них решает свои проблемы и задачи. Великобритания пытается вернуть свое влияние на мировой арене, США хотят еще больше увеличить зависимость европейских государств от себя, а ЕС поступает так, как ему укажут в Вашингтоне», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Но главная цель западных государств – это создание из Украины «Антироссии», которая должна победить в бою против нас или сгореть. Счастье простых жителей страны Зеленского и его покровителей не волнует», – подчеркивает собеседник.

    «Заявления Зеленского о неискренности стран Запада – это его личная инициатива. Он боится того, что покровители вынудят его пойти на перемирие. В таком случае политик сразу лишится власти, так как ему придется отвечать за все проблемы своего государства, снять военное положение и провести выборы. Поэтому он пытается вести свою игру, но получается не очень хорошо», – отмечает он.

    «Также не очень понятно, что Зеленский имел в виду под полностью милитаризированной экономикой. Все предприятия страны уже сейчас работают на военную отрасль. Даже доходы с сельского хозяйства сейчас идут на нужды армии», – резюмировал Скачко.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать его страну.

    Кроме того, он сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт станет войной на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал.

    При этом Зеленский заявил, что морально готов к переходу на милитаризированную экономику, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, Зеленский ранее обвинял западные страны в замедлении темпов контрнаступления. По мнению политика, этому способствует малое число поставок вооружений. Также он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

    Не только Зеленский позволяет себе выступать против своих покровителей. Ранее на этот шаг пошел командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Генерал вопреки рекомендациям западных стран настаивал на усилении обороны близ Купянского района, вместо сосредоточения войск на юге.

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    11 сентября 2023, 13:14
    В Европе обвинили Россию в «подталкивании» ЕС к поглощению новых государств

    Politico: Решение президента России Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться

    Tекст: Антон Никитин

    Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но «историческое стремление» к расширению несет для ЕС определенные риски, так как оно спровоцирует многолетнее противостояние между странами сообщества, говорится в материале Politico.

    Издание напомнило о планах по привлечению в Евросоюз до восьми новых стран, отметив при этом, что «историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС», так как присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры, передает RT.

    Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между странами, ранее вошедшими в сообщество. В публикации говорится, что дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают «пригодность» кандидатов.

    В минувшую пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

    Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

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    10 сентября 2023, 23:51
    Володин обвинил Запад в попытках помешать выборам в новых регионах России

    Володин заявил о провале попыток Вашингтона и Брюсселя помешать выборам в новых регионах России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы выборы в России, в частности, в новых регионах, не состоялись, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин заявил в Telegram, что «планы Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провалились». Он отметил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы в соответствии с российским законодательством прошли впервые.

    По его словам, на Западе «делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима» – но «безопасность избирателей была обеспечена, а голосование прошло открыто, честно, в конкурентной борьбе».

    Как заявил Володин, в новых регионах России зафиксирована высокая явка, свидетельствующая о стремлении жителей «влиять на будущее развитие своего региона, нашей единой страны – России». «Нас всех это ко многому обязывает», – подчеркнул он.

    Напомним, замруководителя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что голоса жителей новых регионов имеют для «Единой России» абсолютное значение, поскольку стали не только «мандатами доверия», но «актами гражданского мужества».

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    11 сентября 2023, 13:29
    Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) намерен сделать важные заявления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в ходе пленарной сессии форума намерен сделать много важных заявлений, заявил Песков «Известиям».

    Он также оценит достижения в развитии Дальнего Востока за прошедший год и за десятилетие, отметил представитель Кремля в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

    Модерировать пленарную сессию ВЭФ будет журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов, он также модерировал сессию в 2022 году, указал Песков.

    До этого Песков указывал, что Путин в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.

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    11 сентября 2023, 15:21
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России еще 10 населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента Владимира Путина.

    Глава государства присвоил звание Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рязани, Рубцовску (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийску, передает ТАСС.

    Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее им были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

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    11 сентября 2023, 12:50
    Песков ответил на вопрос о планах Путина на президентские выборы – 2024

    Песков: Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году

    Tекст: Антон Никитин

    Российский лидер Владимир Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, но на нынешнем этапе в нашей стране реальную конкуренцию ему никто составить не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.

    «Если говорить о тех, кто будет составлять конкуренцию президенту на грядущих выборах, то, во-первых, давайте так: президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что он все-таки выдвинет свою кандидатуру, очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», – приводит ТАСС ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

    Песков отметил, что «выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны». Представитель Кремля указал, что «тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов [от избирателей в ходе выборов], свидетельствует о том, что и президент фактически пользуется этой поддержкой».

    Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание, что подавляющее большинство избранных губернаторов – «те, кто получил поддержку президента». «Поэтому президент пользуется абсолютной поддержкой населения. Это и большие возможности, и большая ответственность», – подытожил Песков.

    Он также отметил, что смысловое наполнение кампании перед президентскими выборами 2024 года будет формироваться как внешней, так и внутренней повесткой. «Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества», – отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, 17 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что президент России Владимир Путин на предстоящих выборах будет переизбран на новый срок. В июне Песков говорил, что президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году.

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    11 сентября 2023, 13:57
    Путин в Приморье принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл в Приморский край, где посетил судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень. Глава государства в данный момент принимает участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса.

    Первый танкер – уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Судно получит имя «Валентин Пикуль» – в честь российского писателя, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Второй танкер-газовоз ледового класса ARC7 назовут «Алексей Косыгин» – в честь дважды Героя Социалистического Труда, советского политического и государственного деятеля.

     «Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы. Востребовано для реализации долгосрочной стратегии освоения Арктики, обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны и всего мира», – сказал в ходе церемонии Путин, передает ТАСС.

    «Крестной матерью» танкера «Валентин Пикуль» стала уроженка Приморского края, Герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова, которая по традиции разбила о борт судна бутылку шампанского.

    Заслуженный врач России, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева стала «крестной матерью» второго судна.

    Путин подчеркнул, что новые суда будут достойны этих прославленных имен. Он отметил, что эти современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда «без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире».

    Глава государства выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве судов.

    ССК «Звезда» – крупнейший в России судостроительный комплекс, который создается по поручению Путина консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

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    11 сентября 2023, 12:18
    Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    Путину 11 сентября продемонстрируют интерактивную презентацию результатов развития Дальневосточного региона, глава государства также проведет совещание по развитию местных городов, передает ТАСС.

    Также президент обсудит создание культурно-образовательных кластеров в стране и проведет встречу с руководителем Приморского края Олегом Кожемяко.

    Во вторник у главы государства запланировано участие в пленарной сессии. До нее он проведет переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

    Кроме того, Путин по видеосвязи встретится с модераторами главных сессий форума.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.

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