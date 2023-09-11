  • В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
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    Российские выборы показали пример консолидации и мужества
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    Медведев предложил дипломатический ответ на ограничения ЕС
    «Аэрофлот» заключил контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    0 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    4 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.

    0 комментариев
    11 сентября 2023, 12:01

    Орешкин допустил вероятность профицита бюджета в 2024 году

    Экс-глава Минэкономразвития Орешкин не исключил вероятность профицита бюджета в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти провели серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку, ожидаются улучшенные показатели бюджетного баланса, не исключено исполнение бюджета 2024 года может с профицитом, заявил экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

    По его словам, по итогам 2023 года дефицит российского бюджета не превысит прогнозные 2% и может оказаться даже ниже, а в 2024 году возможен и профицит бюджета, передает РБК.

    Орешкин подчеркнул, что правительство проделало серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшие три года, в связи с чем показатели бюджетного баланса будут «значительно лучше ожиданий».

    «При определенных сценариях бюджет следующего года может быть исполнен с профицитом», – заверил он.

    Также помощник президента добавил, что согласно закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В итоге дефицит бюджета может быть меньше прогнозных значений.

    «Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов», – подытожил Орешкин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что доходы России снова начали расти назло Западу.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

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    10 сентября 2023, 14:55
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Уралвагонзавод» возобновит создание танков Т-80 с нуля. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Потапов. По его словам, такую задачу перед концерном поставили военные.

    Как приводит «Коммерсант» со ссылкой на телеканал «Звезда» слова Потапова, сейчас этот вопрос прорабатывается с Министерством промышленности и торговли, потому что требует новых мощностей.

    Ранее командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта.

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    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    10 сентября 2023, 18:18
    В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожье

    Глава ЦИК Памфилова назвала терактом атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожье

    Tекст: Валентина Григоренко

    Уничтожение дронами избирательного участка в Запорожской области является террористическим актом, которому дал добро Запад, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    Как указала Памфилова, этому террористическому акту Запад дал добро, когда поставлял вооружения. «И в Белгородской и Брянской областях, там что части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья – это было целенаправленно», –добавила она, передает ТАСС.

    Ранее глава ЦИК Памфилова поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов.

    Напомним, в ночь на воскресенье один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен в результате атаки дронов, никого из членов комиссии там не было.

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    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

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    10 сентября 2023, 17:38
    Захарова обвинила команду Макрона в расовой дискриминации российских СМИ

    Захарова: Недопуск журналиста Надольской на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели является примером расовой дискриминации

    Захарова обвинила команду Макрона в расовой дискриминации российских СМИ
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Недопуск главного редактора Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерины Надольской на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 в Нью-Дели является примером расовой дискриминации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила в своем Telegram-канале, что в воскресенье главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита Группы двадцати в Нью-Дели. «Более того, французы попытались разбить ее телефон», – подчеркнула Захарова. Как отметила дипломат, причина такой дискриминации – и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы – в том, что журналист представляет именно российское СМИ.

    Официальный представитель МИД предположила, что западные медиа снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ, а потом будут удивляться ответным шагам Москвы на творящееся в отношении российских средств массовой информации беззаконие со стороны властей стран ЕС.

    «Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий на сей раз в лице Франции в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии», – подчеркнула дипломат. Захарова указала, что в Москве рассматривают случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Официальный представитель МИД выразила уверенность, что такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

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    10 сентября 2023, 15:12
    Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
    Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основной целью G20 являлось обсуждение экономических вопросов и глобальных вызовов, а тема конфликта на Украине на саммите объединения в Дели не стала приоритетом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон, отвечая на вопрос о том, не считает ли он поражением Запада итоговое коммюнике саммита, в котором об Украине говорилось достаточно нейтрально, указал, что главной задачей являлось изучение экономических вопросов, а также глобальных проблем, передает «Интерфакс».

    Президент Франции подчеркнул, что в G20 представлены страны с разными взглядами на многие вопросы, в том числе на Украину. По его словам, было бы неправильно блокировать принятие декларации саммита только потому, что нет консенсуса по теме, связанной с Украиной.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов в мировой экономике.

    Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2023, 20:15
    Байден назвал главную угрозу существованию человечества

    Президент США Байден назвал единственной экзистенциальной угрозой глобальное потепление, а не возможность ядерной войны

    Tекст: Антон Никитин

    Единственной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество, является глобальное потепление, а не возможность ядерной войны, заявил президент США Джо Байден.

    Как отметил глава администрации США, единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, – это глобальное потепление. По его словам, повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой, так как пути назад не будет, передает ТАСС.

    Байден выступил с утверждением, что на саммите G20 в Нью-Дели все участники «были обеспокоены глобальным потеплением». «Поймите, это проблема», – добавил президент Соединенных Штатов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки» (G20). Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Глобальный Юг на саммите G20 в Индии дал отпор Западу и Украине.

    Накануне лидеры Группы двадцати (G20) в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

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    10 сентября 2023, 21:14
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России

    Депутат Госдумы Делягин рассказал о влиянии СВО на ход выборов

    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отличительной чертой этих выборов стала спецоперация, на фоне которой проходило голосование. Кандидатам при агитации приходилось учитывать взгляды и интересы такой категории граждан как участники СВО и их близкие, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее в ряде регионов России завершились кампании в рамках ЕДГ-2023.

    «Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

    Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий.

    «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности. При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности», – пояснил Делягин.

    Также Делягин привел в пример работу партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», членом которой он является. «У нас есть палата депутатов, которая полностью погружена в тему СВО, – пояснил он. – Я вполне допускаю, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» также ведут большую работу в этой сфере в прифронтовых регионах».

    Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – подчеркнул Делягин.

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Среди прочего, выборы прошли и в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    На выборах в Херсонскую думу уже завершился подсчет голосов. Победителем стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Она также добавила, что за КПРФ проголосовали 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один. Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей.

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    10 сентября 2023, 15:35
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине празднование во второе воскресенье сентября Дня танкиста и установил празднование Дня танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    В документе говорится, что на Украине необходимо установить День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Из указа следует, что также необходимо признать утратившим силу указ президента Украины от 29 августа 1997 года «О Дне танкиста», передает ТАСС.

    Согласно утратившему силу указу, празднование на Украине проходило во второе воскресенье сентября. В России День танкиста отмечают в этот же день.

    10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, отметив, что танкисты в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

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    11 сентября 2023, 01:21
    Иностранные эксперты: Для новых регионов выборы стали историческим моментом

    Иностранные эксперты отметили стремление жителей новых регионов России участвовать в выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на боевые действия, жители новых регионов России стремились проголосовать на выборах, чувствуется, что это исторический момент, заявил глава «Прусского общества Берлин-Брандербург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия), следивший за голосованием в новых регионах.

    Фолькер Фридрих Карла Чапке отметил особое настроение избирателей из новых регионов и организацию процесса. «Я чувствовал себя в полной безопасности, несмотря на то, что проходят боевые действия. Я видел людей в прекрасном настроении, люди приходят в красивой одежде. И чувствуется, что это действительно исторический момент», – сказал эксперт, выступая в площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Еще один электоральный эксперт, медиаобозреватель из Мексики Исраэль Гомес, который «только что вернулся из Запорожья», рассказал о том, как прошли выборы в Мелитополе. Он оказался «приятно удивлен тем, как люди голосовали», избиратели «приходили не только на участки, но и пользовались переносными урнами для голосования, которые приезжали к ним на дом».

    «Я рад находиться здесь сегодня с вами и иметь возможность рассказать о том, что видел, а именно – проинформировать Латинскую Америку, Мексику, откуда я родом, о том, что происходит в России, ведь в западных СМИ этой информации, этой правды не прочитаешь», – сказал он.

    Общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон рассказал о наблюдении за выборами в Херсонской области, где на один из избирательных участков прилетел дрон: «Однако люди все равно пришли на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Люди хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было раньше».

    Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах. «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны.

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    11 сентября 2023, 04:54
    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности

    Зеленский усомнился в обещаниях Запада «всегда» поддерживать Украину

    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Киев.

    «У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Зеленский сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт на Украине станет конфликтом на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал. При этом он заявил, что морально готов к переходу, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

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    11 сентября 2023, 09:12
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

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    11 сентября 2023, 06:40
    В нескольких марках кваса выявили тройное превышение нормы алкоголя

    Национальный союз защиты прав потребителей нашел в нескольких марках кваса тройное превышение допустимой доли спирта

    В нескольких марках кваса выявили тройное превышение нормы алкоголя
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В квасах нескольких торговых марок, которые продавали сети «Магнит» и «Азбука вкуса», выявлено превышение допустимой доли спирта в три раза, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей.

    С помощью испытательных лабораторий превышение нормы, составляющей 1,2%, выявили в 30% изученных напитков. Союз обратился к правительству с предложением изъять из оборота напитки с повышенным содержания спиртного. В союзе заявили, что необходим контроль качества квасов через выборочные проверки, пишут «Известия».

    В частности, речь идет о марках «Муромский», «Царские припасы» и других. Указывается, что нарушение норм может встречаться в разных бутылках партии. Не исключено, что у производителя имеется системная проблема из-за технологического нарушения при производстве, считают в союзе. подчеркивая, что «фактически такая продукция является спиртным». В правительстве сообщили, что письмо передано в Роспотребнадзор.

    Представитель бренда «Царские припасы» заверил, что продукция компании «полностью соответствует требованиям ГОСТа». В компании указали, что массовая доля спирта может вырасти из-за нарушении условий хранения. В компании признали «отдельные факты ненадлежащего хранения кваса в магазинах», но подчеркнули, что «это зона ответственности торговой точки».

    Напомним, в России создают реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, который будет вести Росалкогольрегулирование. Закон требует маркировать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

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