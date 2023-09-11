Орешкин допустил вероятность профицита бюджета в 2024 году

Экс-глава Минэкономразвития Орешкин не исключил вероятность профицита бюджета в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, по итогам 2023 года дефицит российского бюджета не превысит прогнозные 2% и может оказаться даже ниже, а в 2024 году возможен и профицит бюджета, передает РБК.

Орешкин подчеркнул, что правительство проделало серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшие три года, в связи с чем показатели бюджетного баланса будут «значительно лучше ожиданий».

«При определенных сценариях бюджет следующего года может быть исполнен с профицитом», – заверил он.

Также помощник президента добавил, что согласно закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В итоге дефицит бюджета может быть меньше прогнозных значений.

«Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов», – подытожил Орешкин.

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