Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, также за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37. В районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.

По сообщению пресс-службы, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области, цель удара достигнута, назначенные объекты поражены.

Там добавили, что потери противника на Купянском направлении составили до 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система производства М777 производства США.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в Харьковской области, Новоселовское и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, успешно отразили пять атак штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области.

За сутки на Запорожском направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ и «Krab» польского производства, гаубица Д-20, а также орудие М119 производства США.

На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки войск отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой Народной Республики.

Потери противника на Донецком направлении составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, потери противника составили более 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».