Путин: Пригожин был человек сложной судьбы

Tекст: Ольга Иванова

«Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела», – поделился воспоминаниями глава государства на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

Путин отметил, что «он (Пригожин) был талантливый человек, талантливый бизнесмен».

Также он добавил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. «Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.

Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.