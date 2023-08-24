Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска
Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.
ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.
Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.
Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.