Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

Tекст: Алексей Дегтярев

Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.