Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

  • В Москве задержали угрожавшего оружием в поликлинике мужчину
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Белгородская область получила новую защиту от украинского террора
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО
    В Керченском проливе ограничили движение судов
    Ветеран «Альфы» назвал идеологические козыри для вербовки агентов в Британии
    Нигерия оставила Нигер без электричества
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

    0 комментариев
    Новости
    21:59Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.

    21:54США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО «Праща Давида»

    США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

    21:47Историк: Герои СВО станут примером для будущих поколений, как ветераны Великой Отечественной

    Церемония награждения государственными наградами – это очередная демонстрация того, что у нас одна страна, одно дело, одна победа. Все это демонстрирует многонациональность нашего народа, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Шаповалов. В среду Владимир Путин провел церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля.

    21:35Международный строительный чемпионат сформирует кадровый резерв отрасли

    На III Международном строительном чемпионате из талантливых участников формируется кадровый резерв отрасли, на соревнованиях каждый может реализовать свой творческий и профессиональный потенциал, отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

    21:29Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО

    НАТО не рассматривает варианта задействования принципа коллективной обороны после обвинений Польши в адрес Белоруссии, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    21:20Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    21:09Песков назвал условия возврата России к зерновой сделке

    Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены условия, касающиеся РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    20:55Ветеран «Альфы» назвал идеологические козыри для вербовки агентов в Британии

    Российской разведке нужно привлекать британских подданных к сотрудничеству. Кроме финансового базиса, у такого сотрудничества может быть и идеологическое основание, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Алексей Филатов. Ранее в МИД РФ пообещали симметричный ответ на призыв британской разведки MI6 к шпионажу против России.

    20:48Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой

    Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    20:40Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

    Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, сообщили в службе доходов Минфина республики.

    20:29Генерал МВД рассказал, как защитить пенсионеров от вербовки украинскими спецслужбами

    Мошенники, которые подталкивают по телефону на преступления, имеют навык психологического воздействия, владеют элементами гипноза. Именно поэтому говорящий с ними не осознает, что его просят сделать что-то противоправное, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя задержание пенсионера с бутылками с горючим в Москве у военкомата.

    20:28Песков заявил об усталости людей на Западе от антироссийской пропаганды

    Российские средства массовой информации в западных странах «вырубили», но это не значит, что нужно останавливаться, голос России востребован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    20:19В Москве задержали угрожавшего оружием в поликлинике мужчину

    Полиция задержала мужчину, который достал пистолет после ссоры с врачом в поликлинике на московской улице Стромынка, дом 7, сообщили в МВД.

    20:11Песков: Запад решил жить по правилам, а не по законам

    Российская сторона пытается доказать Западу свою правоту, но он сложно поддается убеждению из-за своей наглости, однако на Россию стали равняться все больше стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    20:02Президент Бразилии призвал банк БРИКС быть более щедрым, чем МВФ

    Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должен быть более эффективным и щедрым, в отличие от Международного валютного фонда (МВФ), заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    2 августа 2023, 21:59

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.

    На вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе Роскомнадзора дали однозначный отрицательный ответ, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В Роскомнадзоре сообщали, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

    Ранее в Ростехе запретили использование iPhone в служебных целях.

    Напомним также, в начале июня Верховный суд России признал законность штрафа ФАС в отношении американской Apple на 906 млн рублей.

    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 09:18
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

    Косачев: США могут пойти на эскалацию США конфликта на Украине во время выборов 2024 года

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон может пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году, если это будет нужно одной из партий для получения голосов на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    По словам сенатора, складывается очень опасная ситуация, поскольку Вашингтон использует внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Косачев уверен, что если какой-то партии потребуется ради дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на Украине, они это сделают.

    В интервью «Аргумента и фактам» Косачев выразил мнение, что то, что кульминация президентской кампании в США приходится на 2024 год, может стать роковым обстоятельством.

    Сенатор также указал, что эскалация военного конфликта может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия.

    Ранее в Киеве заявили, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 01:18
    Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Медведев объяснил американскому миллиардеру Юрветсону ужесточение своей риторики

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    В комментариях в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Юрветсон отметил, что раньше Медведев был другим – миллиардер напомнил, как в 2010 году тот выступил в Стэнфорде. Он спросил, почему с тех пор Медведев так изменился. Замглавы Совбеза России ответил, что это «целиком вина» американских властей. При этом Медведев добавил смайлик к своему ответу, передает ТАСС.

    Напомним, Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами. После украинской атаки в Крыму он призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами. Также он предположил, что Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон.

    Коментарии (4)
    1 августа 2023, 05:56
    Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Американский сенатор Грэм назвал возможное использование ядерного оружия на Украине атакой на НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Обращаясь в Twitter (соцсеть заблокирована в России) к «российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине», Грэм заявил: «Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО». Грэм утверждает, что такой подход связан с близостью Украины к территории НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться за Вооруженные силы России, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    Как сообщил телеканал CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал слова Медведева, отметив, что использование ядерного оружия где-либо оказалось бы «катастрофой для всего мира». В свою очередь, помощник Медведева Олег Осипов заявил: «Вот уж кому не следует нас критиковать, так это тем, кто убил в ходе ядерной атаки на Японию почти 400 тыс. человек».

    В июне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО.

    Коментарии (9)
    30 июля 2023, 22:57
    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии

    Минобороны: Беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией

    Беспилотник западной коалиции опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии
    @ Usaf/Us Air/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции утром воскресенья, 30 июля, допустил опасное сближение с истребителем Су-34 ВКС России, дистанция по высоте сократилась до менее 100 метров, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов уточнил, что очередной подобный инцидент произошел в 6.53 на высоте 5 тыс. метров в районе Ракки. Он отметил, что полет дрона западной коалиции вновь не был деконфликтован.

    Столкновения с беспилотником удалось избежать благодаря профессионализму российских летчиков, передает ТАСС слова Гуринова.

    Он добавил, что за минувшие сутки со стороны коалиции зафиксировано 12 случаев нарушений протоколов деконфликтации.

    28 июля сообщалось, что у населенного пункта Нафла в сирийской провинции Ракка было зафиксировано очередное опасное сближение беспилотника возглавляемой США коалиции MQ-9 с самолетом Су-34 ВКС.

    Коментарии (13)
    1 августа 2023, 23:07
    Захарова указала постпреду США при ООН на «козни» Вашингтона в зерновой сделке

    Захарова указала постпреду США при ООН Томас-Гринфилд на ответственность Вашингтона за провал зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о роли Вашингтона в зерновой сделке.

    Томас-Гринфилд спросили, будут ли США способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России. Постпред заявила, что участие США в зерновой сделке «заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений», а при отказе Москвы продлить сделку, «и эта часть сделки больше не работает», передает ТАСС.

    При этом Томас-Гринфилд заявила: «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям. Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого». Она выразила надежду на возобновление сделки, но добавила, что «надежды осталось мало».

    Захарова, комментируя слова Томас-Гринфилд, указала в Telegram, что «эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США». В МИД России призвали «не делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия». По словам Захаровой, США «лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 21:48
    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт

    Американский хоккеист Менелл из ХК «Динамо» получил паспорт России

    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт
    @ Dennis Wierzbicki/USA TODAY Sports/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Защитник столичного хоккейного клуба «Динамо» из Соединенных Штатов Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта, сообщил источник.

    Менелл получил российский паспорт, следующим шагом станет получение спортивного гражданства, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце июля президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому атлету.

    В апреле Менелл выражал желание получить гражданство Российской Федерации и играть за сборную России. После этого канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик также изъявил желание получить российское гражданство.

    Коментарии (0)
    31 июля 2023, 21:54
    Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Представитель Госдепа Миллер: Украина сама выбирает цели для ударов против России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    Как указал Миллер, «решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной». По его словам, Соединенные Штаты «не дают разрешения» Киеву наносить удары за пределами страны, передает ТАСС.

    Ранее заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.

    Напомним, в ночь на воскресенье киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити», возбуждено уголовное дело.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 10:17
    Трамп заявил о прокси-войне США против России

    Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    По словам Трампа, сфабрикованные против него данные не только подорвали демократию США и  угрожали безопасности страны, но и «поставили под угрозу» свободу американцев. «Когда следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию в руки Китая», – пишет Трамп в колонке Newsweek.

    Теперь, пишет Трамп, Вашингтон вместо улучшения отношений с Москвой ведет прокси-войну с Россией. «Украина полностью разорена. Огромное количество людей убито. Мы вполне можем прийти к третьей мировой войне», – отметил экс-президент.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский.

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 19:07
    США не обнаружили свидетельств причастности России к госперевороту в Нигере

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не видит признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    США не видят свидетельств того, что за переворотом в Нигере стоит Россия, и что Россия материально поддерживает это или как-либо ответственна за это, сказал Кирби, передает ТАСС.

    Вашингтон «не принял какого-либо решения», но намерен провести проверку по продолжению помощи. США также дали понять руководству Нигера, какие могут быть последствия при потере американской поддержки. «Но никаких решений еще не принято», – заключил Кирби.

    Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 08:42
    Пентагон признал неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне

    Пентагон: Спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК функционировать на нужном уровне

    Tекст: Алина Власенко

    Спецоперация на Украине показала, что военно-промышленный комплекс США не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    По словам Карлин, спецоперация на Украине заставила американские власти осознать необходимость устроить турбонаддув для военно-промышленной базы США. Он подчеркнул, что в настоящее время американская военно-промышленная база не способна функционировать на нужном уровне, передает ТАСС.

    В этой связи Карлин подчеркнула, что Вашингтон увеличил финансирование ВПК, чтобы гарантировать надлежащие результаты.

    Ранее Bloomberg сообщал, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.

    Коментарии (0)
    31 июля 2023, 13:45
    В Кремле не увидели «изменения погоды» в отношениях со стороны США и Британии

    Представитель Кремля Песков заявил, что в Москве не замечено «изменений погоды» по отношению к России со стороны Вашингтона и Лондона

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не видит признаков улучшения отношений со стороны США и Британии к Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал публикацию на Западе слов американского кинорежиссера Оливера Стоуна, который обвинил западные СМИ в искажении образа президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Вам показалось, погода не меняется», – заверил Песков.

    Ранее Стоун рассказал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности, и он не тот «монстр», каким его рисует американская пропаганда. В Кремле пояснили, что американский режиссер хорошо знает российского президента и последовательно отстаивает свою точку зрения.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 13:29
    Захарова отреагировала на заявления США о гарантиях безопасности Киеву

    Представитель МИД Захарова назвала заявления США о гарантиях безопасности Киеву словесной эквилибристикой

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления о начале переговоров по предоставлению Вашингтоном гарантий безопасности Киеву являются «словесной эквилибристикой» для сохранения Украины в качестве плацдарма против России, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, целью заявлений является поиск красивых, политологических формулировок, хотя суть остается прежней, передает ТАСС.

    «Это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом», – подчеркнула Захарова.

    Также представитель МИД добавила, что другой целью стало сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова.

    Ранее Захарова отметила, что американские власти, отказывающиеся осуждать атаки украинских беспилотников на Москву, официально оправдывают террористические методы киевского режима.

    Коментарии (0)
    Главное
    Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой
    РКН опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
    Новым британским послом в Москве стал Найджел Кейси
    Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей
    Президент Бразилии призвал банк БРИКС быть более щедрым, чем МВФ
    Генерал МВД рассказал, как защитить пенсионеров от вербовки Киевом
    Винокур отказался пародировать Зеленского

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............