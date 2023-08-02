Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.
На вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе Роскомнадзора дали однозначный отрицательный ответ, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В Роскомнадзоре сообщали, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.
Ранее в Ростехе запретили использование iPhone в служебных целях.
Напомним также, в начале июня Верховный суд России признал законность штрафа ФАС в отношении американской Apple на 906 млн рублей.