Минфин назвал условие возврата налоговых соглашений с недружественными странами

Минфин назвал условие возобновления налоговых соглашений с недружественными странами

Tекст: Вера Басилая

Финансовое ведомство отреагировало на обращение Британии об отмене приостановки статей конвенции от 1994 года «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения».

В сообщении на сайте Минфина указано, что приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока Россия не будет восстановлена в правах. В ведомстве напомнили, что западные страны вводят против России экономические санкции. Так, в феврале РA включили в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере ЕС.

Одновременно практикуются отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве и приостановление обмена налоговой информацией с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными государствами, включая Великобританию.