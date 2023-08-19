  • Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»
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    Зачем Боррель решил оскорбить Россию
    Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»
    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России
    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    ВС России поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
    Российские войска взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слёз на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    19 августа 2023, 21:16

    Минфин назвал условие возврата налоговых соглашений с недружественными странами

    Минфин назвал условие возобновления налоговых соглашений с недружественными странами

    Tекст: Вера Басилая

    Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России либо пока соглашения не будут денонсированы, сообщили в Министерстве финансов.

    Финансовое ведомство отреагировало на обращение Британии об отмене приостановки статей конвенции от 1994 года «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения».

    В сообщении на сайте Минфина указано, что приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока Россия не будет восстановлена в правах. В ведомстве напомнили, что западные страны вводят против России экономические санкции. Так, в феврале РA включили в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере ЕС.

    Одновременно практикуются отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве и приостановление обмена налоговой информацией с Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными государствами, включая Великобританию.

    19 августа 2023, 12:23
    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах

    Зампред Собвеза Медведев поделился вторым анекдотом о двух финнах

    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в саркастичной манере напомнил об истории Финляндии, опубликовав новый анекдот.

    В своем аккаунте соцсети X («икс», ранее Twitter, запрещен в России) он опубликовал диалог двух финнов, передает ТАСС.

    – Пекка, почему мы действительно боимся русских?

    – Они же захватчики и варвары.

    – Интересно, кто создал независимую Финляндию?

    – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин.

    Пост Медведев сопроводил иллюстрацией, написав его на финском языке.

    Ранее зампред Совбеза рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских с теми же героями.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.

    Коментарии (34)
    19 августа 2023, 13:55
    Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»

    Блогеры раскритиковали слова главы дипломатии ЕС Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»

    Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»
    @ Felix Zahn/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские общественные деятели и журналисты прокомментировали слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Бореля о том, что Россия, в отличие от Китая, является «экономическим карликом».

    Так, российский журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале описал подобное высказывание емким «удивительный кретин».

    «Мало кто сделал столько для укрепления в нашем народе стойкого презрения к европейском политикам, как этот испанский неоколониалист», – подчеркнул телеведущий.

    Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» отметил, что «человек-жозеп» отыгрывает анекдот про Вовочку, саркастически заверив, что «все совпадения случайны».

    «Идет урок. Учительница просит детей перечислить слова на букву «Х». Вовочка первый тянет руку. Учительница опасается, что он скажет что-нибудь неприличное. И спрашивает других детей. Те: хвост, холм... Спасибо, дети. А теперь слова на букву «П». Вовочка первый тянет руку. Учительница опять опасается. Дети: прачка, пони... А теперь слова на букву «К». Вовочка как всегда первый. Учительница, не найдя никаких плохих слов на «К», спрашивает Вовочку. Карлик – говорит Вовочка – Но с вот таким ... (мужским половым органом, – прим. ВЗГЛЯД)», – пишет публицист.

    Авторы Telegram-канала «Бати читают новости» в свою очередь задались вопросом, почему Боррель не догадался унизить Россию прямо из окопа на Запорожском фронте.

    Напомним, в субботу глава европейской дипломатии назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

    Еще более ранее высказывание Борреля было о том, что «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться». Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, перспектив у такой политики нет.

    Коментарии (33)
    19 августа 2023, 14:22
    В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России

    Спикер МИД Захарова заявила, что слова Борреля продиктованы завистью и беспомощностью, а сам ЕС похож на банкрота

    В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель называет Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом», тут нечем гордиться, все идет от беспомощности и зависти, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, людям, которые не могут определить, мужчины они или женщины, стоит «помалкивать до окончательной самоидентификации», передает РИА «Новости».

    Также дипломат подметила, что Евросоюз стал походить на разорившегося из-за нехватки качественного топлива банкрота.

    «Наше топливо при нас, мы им еще и торгуем, а ЕС-бизнес перетек за океан», – напомнила она.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что только у одной страны ЕС есть атомное оружие, а все остальные так и не смогли его произвести.

    «Нечем гордиться, вот и исходят злостью. Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», – резюмировал представитель МИД.

    Напомним, в субботу глава европейской дипломатии назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

    Российские общественные деятели и журналисты раскритиковали его слова, назвав «удивительным кретином», и предложив «унизить Россию прямо из окопа на Запорожском фронте».

    Коментарии (39)
    19 августа 2023, 18:37
    Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»

    Роскосмос: Во время перехода «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация

    Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, специалисты изучают, что произошло, сообщили в Роскосмосе.

    В Госкорпорации заявили, что после выдачи импульса АМС «Луна-25» корабль не смог выполнить маневр с заданными параметрами, произошла нештатная ситуация. Сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее «Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность спутника Земли.

    Напомним, аппарат вышел на орбиту спутника Земли 16 августа, для этого два раза включались его двигатели.

    Коментарии (32)
    19 августа 2023, 05:43
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

    Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    @ Paul Daly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, уже упустила возможность начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

    В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

    При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

    Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (23)
    19 августа 2023, 10:40
    Боррель назвал Россию «экономическим карликом»

    Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Россия является «экономическим карликом»

    Боррель назвал Россию «экономическим карликом»
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба, заявил испанской газете Pais глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    По его словам, настоящим геополитическим игроком на мировой арене является Китай, в то время как Россия – только «экономический карлик», передает РИА «Новости».

    Также Боррель сравнил Россию с заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться».

    Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, перспектив у такой политики нет.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что физически и духовно здоровому человеку «неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу» из-за расплодившихся там извращений.

    Коментарии (93)
    19 августа 2023, 07:25
    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200, средства ПВО России сбили ее

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на субботу, 19 августа, киевский режим предпринял попытку террористической атаки по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинская ракета была сбита российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.

    Напомним, российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма.

    Коментарии (10)
    19 августа 2023, 05:11
    В Польше заявили о готовности властей воевать против России

    Mysl Polska: Власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России

    В Польше заявили о готовности властей воевать против России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Польши будут готовы отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы, пишут польские СМИ.

    Обозреватель Михал Радзиковский в статье для издания Mysl Polska выразил уверенность, что премьер-министр республики и другие лица, принимающие решения, будут готовы пойти на такой шаг якобы для «защиты Родины», передает РИА «Новости».

    Радзиковский считает, что число погибших ничего не значило бы для польских властей. По его словам, руководство республики использует патриотический нарратив, однако это не имеет ничего общего с защитой национальных интересов Польши.

    Как писало издание Mysl Polska ранее, Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.

    Коментарии (36)
    19 августа 2023, 16:40
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском

    Asia Times: Киев начал терять контроль над Купянском

    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала терять контроль над ключевым железнодорожным узлом Купянском, который необходим для доставки боеприпасов ВСУ, сообщил журналист Стивен Брайен статье для издания Asia Times.

    Журналист считает, что российские войска продвигаются вперед на харьковском направлении и скоро могут освободить Купянск, который необходим ВСУ для поставок вооружения и боеприпасов, передает Ura.ru.

    Брайен также указал, что украинские войска не смогли прорваться на передовой, понесли огромные потери и используют резервные войска, что, по мнению журналиста, является уже отчаянным шагом. Он считает, что Украина может лишиться эффективных бойцов, и план военных действий ВСУ будет разрушен.

    Ранее сообщалось, что Россия начала наступление в Харьковской области.

    Коментарии (12)
    19 августа 2023, 15:56
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове

    Tекст: Александра Юдина

    Удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов», РИА «Новости».

    Организаторы призывали не надевать военную форму. Также в приглашении написано, что мероприятие является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности страны (представлены разработки) информацию, а также то, что большинство участников – действующие военные.

    Кроме того, снимать или фотографировать участников можно только с их предварительного устного согласия.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове – поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 21:39
    ЭКОВАС определило дату начала военного вмешательства в Нигере

    Комиссар ЭКОВАС Муссах заявил, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена

    Tекст: Валентина Григоренко

    Точная дата начала военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере определена, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы, Аккре, встречи начальников генштабов ВС государств сообщества.

    Он указал, что точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но в настоящее время она не будет озвучена, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera. По его словам, начальники Генштабов стран ЭКОВАС уже согласовали план военной операции в Нигере.

    В субботу сторонники новой власти в Нигере вышли на многотысячную манифестацию у французской военной базы в Ниамее, чтобы выразить протест в связи с планами военного вмешательства со стороны ЭКОВАС.

    Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.

    9 августа в МИД РФ заявили, что ввод войск ЭКОВАС в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране.

    Коментарии (11)
    19 августа 2023, 11:40
    Стало известно о сильном взрыве на окраине Киева

    «Страна»: Сильный взрыв произошел на окраине Киева

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сильный взрыв прогремел в пригороде украинской столицы, сообщает издание «Страна».

    В Telegram-канале издания размещено несколько фото, на которых виден черный столб дыма, передает ТАСС.

    В Киевской области и еще четырех регионах на севере и в центре Украины объявили воздушную тревогу. От властей пока не поступало официальных комментариев.

    Также взрыв прозвучал в Черниговской области, сообщило издание «Общественное». В этом регионе тоже объявили воздушную тревогу.

    Ранее сирены звучали в трех городах Украины.

    Коментарии (9)
    19 августа 2023, 06:04
    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР Stryker на Запорожском направлении

    Российский «Ланцет» догнал американский БТР на Запорожском направлении
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американский колесный бронетранспортер Stryker на Запорожском направлении.

    Кадры, снятые камерой «Ланцета», публикует РИА «Новости».

    Американский бронетранспортер двигался по проселочной дороге на высокой скорости, за ним поднимался столб пыли. «Ланцет» преследовал БТР и вскоре попал в уходящую технику.

    Публикуется также еще одно видео с «Ланцетом». На кадрах расчет БПЛА уничтожил танк украинских националистов.

    Ранее украинские военнослужащие пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что российские беспилотные аппараты «Ланцет» и «Орлан» значительно усложняют жизнь боевикам ВСУ.

    Коментарии (21)
    19 августа 2023, 17:32
    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль за неделю еще пять поселков в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    В эфире «Соловьев. Live» он заявил, что российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть столкновения в поселке Петропавловка, линия фронта сдвигается к Харькову. По его словам, во всех освобожденных поселках, а их в области сейчас уже 33, серая зона, люди там живут в тяжелых условиях, передает ТАСС.

    Ганчев также добавил, что ВС России ждут жители еще не освобожденных поселков, которые продолжают обстреливать ВСУ на фоне своих неудач на фронте. При этом огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

    Ранее российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (18)
    19 августа 2023, 12:40
    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра

    Российские силы разгромили попытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра отряд ВСУ из 150 человек

    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских военнослужащих численностью около 150 человек, которые предприняли попытку закрепиться на левом берегу реки Днепр, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на передовых позициях у пункта Казачьи Лагери российские силы разгромили отряд противника численностью около 150 человек.

    Уточняется, что бойцы «Днепра» позволили передовым группам противника, которые в основном состоят из наемников, выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

    «Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями… в качестве трофеев собраны десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», – заключили в Минобороны.

    Ранее район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра ВС России полностью зачистили от украинских солдат. После чего ВСУ продолжили обстрелы жилых кварталов села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра.

    Коментарии (11)
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    Зачем Боррель решил оскорбить Россию

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой». К последнему сравнению уже неоднократно прибегали на Западе. Как считают эксперты, Боррель облучен западной пропагандой, поэтому сам верит в то, что говорит о России. Но на самом деле это пример мифологизированного сознания. В Москве заявление Борреля сочли проявлением беспомощности и зависти. Подробности

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    Турция прибирает к рукам наследие Каддафи

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    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

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