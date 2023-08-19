Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Минфин назвал условие возврата налоговых соглашений с недружественными странами
Минфин назвал условие возобновления налоговых соглашений с недружественными странами
Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России либо пока соглашения не будут денонсированы, сообщили в Министерстве финансов.
Финансовое ведомство отреагировало на обращение Британии об отмене приостановки статей конвенции от 1994 года «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения».
В сообщении на сайте Минфина указано, что приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока Россия не будет восстановлена в правах. В ведомстве напомнили, что западные страны вводят против России экономические санкции. Так, в феврале РA включили в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере ЕС.
Одновременно практикуются отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве и приостановление обмена налоговой информацией с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными государствами, включая Великобританию.