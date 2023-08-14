То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв
На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв, погибли два человека
В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили в правительстве региона.
В Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС сообщает, что информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95 кусте Талинского участка поступило в 22.20.
Пожар охватил площадь в 100 кв. м.
В ликвидации задействованы четыре единицы техники. По предварительным данным, в очаге горения находятся баллоны с азотом.