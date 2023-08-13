Впервые назначен посол Саудовской Аравии в Палестине

Посол Саудовской Аравии в Иордании ас-Судейри назначен также послом в Палестине

Tекст: Антон Антонов

Как сообщил МИД в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), посол передал верительные грамоты советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди в здании палестинского посольства в Аммане. Ас-Судейри также назначен генеральным консулом в Иерусалиме. Он стал первым дипломатом, который будет представлять интересы Саудовской Аравии в Палестине, передает ТАСС.

В последние месяцы активно обсуждается возможность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что палестинский вопрос не помешает этому, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2020 году Саудовская Аравия заявила, что выступает за восстановление Палестины в рамках границ до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.