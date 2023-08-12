Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.5 комментариев
Назначен и.о. премьера Пакистана
Анваар-уль-Хак Какар назначен исполняющим обязанности премьера Пакистана
Исполняющим обязанности главы правительства Пакистана назначен сенатор от провинции Белуджистан Анваар-уль-Хак Какар, сообщила канцелярия премьера.
Такое решение приняли после переговоров Шахбаза Шарифа, покидающего должность премьера, с лидером оппозиции Раджой Риазом. Риаз заявил, что главой кабмина решили сделать «представителя меньшей провинции», передает ТАСС со ссылкой на Geo News.
Полномочия нижней палаты парламента истекали 12 августа. В этом случае выборы должны были состояться в течение 60 дней. Преждевременный роспуск предусматривает выборы в течение 90 дней. Оппозиционная партия «Техрик-и-Инсаф», возглавляемая экс-премьером Имраном Ханом, обвиняет правящую коалицию в попытке избежать выборов из-за роста популярности Хана, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду президент Пакистана Ариф Алви по инициативе Шарифа распустил Национальное собрание. В 2022 году Национальное собрание проголосовало за вотум недоверия Хану. По данным СМИ, его смещению способствовали США.