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Президент Пакистана распустил Национальное собрание
Президент Пакистана Алви по инициативе премьера Шарифа распустил Национальное собрание
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил на утверждение президенту республики Арифу Алви уведомление о роспуске Национального собрания, Алви одобрил роспуск, сообщила пресс-служба президента.
Пресс-служба президента Пакистана сообщила, что Алви «распустил Национальное собрание по совету премьер-министра в соответствии со статьей 58-1 Конституции», передает ТАСС со ссылкой на Geo News.
Теперь кабмин Пакистана должен уйти в отставку, вместо него сформируют временное правительство. Пока не сообщается, кто может возглавить временное правительство. Если Шариф и лидер оппозиции в Национальном собрании не договорятся, то кандидатуру должен будет определить специальный парламентский комитет. Если и он не сможет прийти к согласию по данному вопросу, то выбор сделает избирательная комиссия Пакистана.
В 2022 году Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Хан жестко раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию России на Украине. СМИ сообщают, что США в 2022 году подталкивали правительство Пакистана к тому, чтобы сместить Хана.