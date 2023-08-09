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США подталкивали правительство Пакистана к смене премьера
СМИ: Госдеп США подталкивал правительство Пакистана к смене премьера
Госдеп США в 2022 году подталкивал правительство Пакистана к тому, чтобы сместить Имрана Хана с поста премьер-министра, сообщает издание Intercept со ссылкой на поступивший в его распоряжение секретный правительственный документ.
Издание пишет, что речь идет о встрече, состоявшейся в марте прошлого года с участием посла Пакистана Асадом Маджидом Ханом в Вашингтоне и двух высокопоставленных представителей Госдепа, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне пообещали установить «более теплые отношения» с Пакистаном, если Имран Хан будет смещен с премьерского поста из-за его нейтралитета относительно спецоперации России. В случае если этого не произойдет, в США пригрозили государству «изоляцией».
Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил на той встрече о «недовольстве Вашингтона» позицией Пакистана касательно конфликта на Украине.
Напомним, Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию России на Украине.