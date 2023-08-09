США подталкивали правительство Пакистана к смене премьера

СМИ: Госдеп США подталкивал правительство Пакистана к смене премьера

Tекст: Ольга Иванова

Издание пишет, что речь идет о встрече, состоявшейся в марте прошлого года с участием посла Пакистана Асадом Маджидом Ханом в Вашингтоне и двух высокопоставленных представителей Госдепа, передает РИА «Новости».

В Вашингтоне пообещали установить «более теплые отношения» с Пакистаном, если Имран Хан будет смещен с премьерского поста из-за его нейтралитета относительно спецоперации России. В случае если этого не произойдет, в США пригрозили государству «изоляцией».

Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил на той встрече о «недовольстве Вашингтона» позицией Пакистана касательно конфликта на Украине.

Напомним, Национальное собрание Пакистана проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов за призыв осудить специальную военную операцию России на Украине.