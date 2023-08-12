Авиация западной коалиции продолжила создавать опасные ситуации в Сирии

  • При обстрелах ВСУ кассетными снарядами погиб житель Донецка
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    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    2 комментария
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    20 комментариев
    Новости
    22:20Авиация западной коалиции продолжила создавать опасные ситуации в Сирии

    Авиация возглавляемой США международной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    21:49Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе тренировкой флота

    Звуки выстрелов в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    21:39Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    21:30Грузовой корабль «Терский берег» загорелся в Архангельске

    В трюме грузового корабля «Терский берег» произошел пожар, экипаж эвакуировался, сообщили в управлении МЧС России по Архангельской области.

    21:20ЕС решил ввести санкции против Нигера

    Евросоюз готовит индивидуальные санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии», следует из заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

    21:10Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

    Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» в Китае были отправлены лидерам развивающихся стран, главы западных государств в списки не включены, сообщила газета Global Time.

    20:58В офисе Зеленского назвали критику контрнаступления инфантилизмом

    Наступательные операции идут по плану генштаба, ВСУ якобы «эффектно ведут наступательные действия», не стоит ждать «голливудского развития событий», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    20:43При обстрелах ВСУ кассетными снарядами погиб житель Донецка

    ВСУ подвергли ДНР массированному обстрелу кассетными боеприпасами. Один мирный житель Донецка погиб, шесть человек пострадали, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

    20:30Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы

    Попавшая в ДТП под Москвой певица Лада Дэнс пока не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, ей провели повторную операцию на лице, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    20:23Тела украинских военных из Новоселовского эвакуировали российские военные

    Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе, их передадут родственникам, заявил старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Стрела».

    20:13В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово сбежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    19:46Станция «Луна-25» первый раз скорректировала траекторию перелета к Луне

    Автоматическая станция «Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к Луне, сообщил Роскосмос.

    19:37Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юге Турции

    В провинции Адана в районе Саимбейли на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

    19:32Умер пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток

    Подросток, получивший сильные ожоги при взрыве газа в Дербенте, умер в больнице. Мальчик поступил в тяжелом состоянии с 95% поражения тела, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

    19:04Фигуристы Косторная и Куница поженились

    Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная вышла замуж за своего партнера по парному катанию Георгия Куницу.

    12 августа 2023, 22:20

    Авиация западной коалиции продолжила создавать опасные ситуации в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил о нарушениях в небе над Сирией со стороны западных беспилотников и истребителей

    Tекст: Антон Антонов

    Авиация возглавляемой США международной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    Западная авиация нарушает протоколы деконфликтации, а также воздушное пространство Сирии, сказал Кулить. Он сообщил, что в течение суток произошло 14 случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Также истребители F-35, Typhoon, Rafale и беспилотники MQ-1C совершили 18 нарушений в районе Эт-Танфа, где пролегают международные воздушные трассы, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦПВС неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция. Так, в среду беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, а в пятницу самолеты ВКС подверглись воздействию систем наведения истребителей F-35 западной коалиции.

    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 04:19
    США разорвали соглашение о поставках российской стали

    Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России в США

    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства, свидетельствует уведомление, опубликованное в Федеральном реестре правительства США.

    В сообщении говорится, что решение принято Министерством торговли США. Соглашение, как уточняется, было заключено в 2003 году, передает ТАСС.

    Указано, что в отношении такой продукции компании «Северсталь» вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом – 185%.

    Этот шаг американских властей связан с принятым Вашингтоном в ноябре 2022 года решением о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Местные производители на этом фоне направили властям петицию, потребовав прекращения действия соглашения. В прошлом подобные разбирательства в США применялись для фактического выдавливания российских поставщиков с американского рынка.

    Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012–2022 годов в среднем 0,4%. А с 2018 года такие отгрузки в США вообще практически не осуществлялись.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома.

    Коментарии (44)
    10 августа 2023, 22:44
    Взрывы прогремели на военной базе США в Сирии

    Взрывы прогремели на военной базе США в сирийской провинции Хасеке

    Tекст: Ольга Никитина

    На базе, контролируемой американскими военнослужащими, в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке прогремели взрывы, сообщила генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

    Сообщение передает ТАСС. Деталей не приводится.

    Коментарии (15)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (14)
    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

    Коментарии (6)
    12 августа 2023, 01:38
    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США

    Посол Антонов: Ввод новых санкций против России указывает на провал ограничительной политики США

    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Как подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, даже русофобам в США стало предельно ясно, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет нашей страны Западу не удалось. Этот факт, отметил глава российской дипломатической миссии, подтверждается специалистами Всемирного банка и МВФ.

    Российское руководство, по словам Антонова, купирует западные атаки в области экономики, что позволяет народу России с уверенностью смотреть в будущее.

    Между тем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы, заключил дипломат.

    Накануне сообщалось, что США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России. Под ограничительные меры попали российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

    Коментарии (6)
    10 августа 2023, 15:14
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    На Западе заявили о «промежуточной победе» России в экономическом противостоянии
    @ Александра Левчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия одержала «промежуточную победу» в экономическом противостоянии с Западом, удалось добиться роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на санкции, пишет газета Handelsblatt.

    Сообщается, что доходы России в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с 2022 годом, составив 8,66 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС –  тревожный знак», – пишут обозреватели Handelsblatt. Россия зарабатывает больше на экспорте энергоносителей, поэтому находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад.

    По словам главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции будут эффективны только против стран, использующих кредиты от иностранных инвесторов на мировом рынке, но Россия к ним не относится.

    Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе достигла 430 долларов.

    Коментарии (3)
    11 августа 2023, 22:29
    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    Минобороны: Четыре самолета ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения

    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что это произошло в пятницу с 02.13 до 02.20. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, передает ТАСС.

    Эти же самолеты, как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

    Создавая такие инциденты, коалиция США создает предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики, подчеркнул Кулить.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 14:54
    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США

    Politico заявила о разогретой космической гонке России и США после запуска «Луны-25»

    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    «Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку», – отмечает Politico, передает ТАСС.

    По словам автора книги «Будущее географии» Тима Маршалла, если России удастся провести миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением. Также успешная посадка «Луны-25» в районе Южного полюса Луны названа большим шагом в реализации совместных планов России и Китая по созданию постоянной базы на Луне в 2023 году.

    На Южном полюсе Луны ученые могут найти значительные запасы воды в виде льда. Если наличие воды подтвердится, то это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для станции.

    Но, по данным Politico, пока что США и союзники лидируют, так как в ближайшее время намерены отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis. В ней примут участие 29 стран.

    Ранее эксперт по космосу Иван Моисеев прокомментировал газете ВЗГЛЯД запуск «Луны-25».

    Коментарии (29)
    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

    Коментарии (5)
    10 августа 2023, 21:57
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    Трамп назвал Байдена сумасшедшим
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена сумасшедшим, следует из публикации в социальной сети Truth Social.

    «Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Трампа.

    Бывший президент назвал своего политического оппонента «бредящим безумцем». Он подверг критике миграционную политику Байдена и использование «министерства юстиции и ФБР в качестве оружия». Трамп добавил, что в лице Байдена страна столкнулась с катастрофой.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

    Коментарии (3)
    11 августа 2023, 10:31
    Медведев прокомментировал выделение «баснословных средств» Киеву

    Замглавы Совбеза Медведев заявил, что США вынуждены поддерживать миф «великого контрнаступления ВСУ»

    Tекст: Александра Юдина

    Только капитуляция сможет помочь страдающим в окопах людям, однако США лучше будут выделять баснословные средства на помощь Киеву, чтобы поддерживать легенду о «великом контрнаступлении», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что весь просвещенный мир вздрогнул, когда узнал об очередном выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов «для зомби из страны 404».

    Медведев подчеркнул, что это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара».

    «Мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала», – заметил замглавы СБ.

    В заключение Медведев добавил, что продолжение «контрнаступления» никак не изменит ситуацию и не поможет киевскому режиму, который «перешел в стадию посмертного гниения».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов, что превосходит обращение о финансировании для решения внутренних американских проблем.

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 07:09
    В Конгрессе выступили против новых трат на Киев

    Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых средств Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты не могут позволить себе потратить 40 млрд долларов на Украину, поскольку в стране есть внутренние проблемы, требующие внимания, заявила член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.

    Политик написала на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что американские пенсионеры, у которых фиксированный доход, из-за высокой инфляции оказались не в состоянии платить за аренду. Кроме того, она напомнила, что внешний долг США составляет 32 трлн долларов. Также, написала конгрессвумен, в стране сейчас рекордно высокая численность бездомных.

    Из-за «жалкой политики» президента США Джо Байдена в вопросе безопасности на границе, по ее словам, каждый день «умирают более 300 американцев», передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов. Это больше, чем действующие американские власти собираются направить на решение внутренних проблем.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в этой связи отметил, что администрация США готова помогать киевскому режиму «до последнего украинца».

    Коментарии (0)
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    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад

    В субботу Украина дважды пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант. В обоих случаях они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу. В экспертной среде говорят, что Украина модернизировала советские ракеты с помощью западных специалистов. Какого рода внесенные изменения и как России удается перехватывать эти ракеты? Подробности

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    Мигранты вместе с нацистами выносят Латвии приговор

    Только мигранты и гастарбайтеры могут спасти экономику Латвии, уверяет правительство этой страны. Демографы бьют в колокола: Латвия поставила мировой рекорд по убыли населения, в стране некому работать. Однако местные националисты в негодовании требуют остановить завоз мигрантов, чтобы «сохранить Латвию латышской». Парадокс в том, что оба этих пути ведут к медленной смерти Латвии. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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