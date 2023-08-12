Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.2 комментария
Авиация западной коалиции продолжила создавать опасные ситуации в Сирии
Контр-адмирал Кулить сообщил о нарушениях в небе над Сирией со стороны западных беспилотников и истребителей
Авиация возглавляемой США международной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
Западная авиация нарушает протоколы деконфликтации, а также воздушное пространство Сирии, сказал Кулить. Он сообщил, что в течение суток произошло 14 случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Также истребители F-35, Typhoon, Rafale и беспилотники MQ-1C совершили 18 нарушений в районе Эт-Танфа, где пролегают международные воздушные трассы, передает РИА «Новости».
Напомним, ЦПВС неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция. Так, в среду беспилотник MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России, а в пятницу самолеты ВКС подверглись воздействию систем наведения истребителей F-35 западной коалиции.