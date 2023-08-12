Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

  • При обстрелах ВСУ кассетными снарядами погиб житель Донецка
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    Мигранты вместе с нацистами выносят Латвии приговор
    Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    ВСУ вместе с американцами переделали советские ракеты С-200
    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30
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    Врач назвала повышающие либидо грибы
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    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    2 комментария
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    20 комментариев
    Новости
    21:39Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    21:30Грузовой корабль «Терский берег» загорелся в Архангельске

    В трюме грузового корабля «Терский берег» произошел пожар, экипаж эвакуировался, сообщили в управлении МЧС России по Архангельской области.

    21:20ЕС решил ввести санкции против Нигера

    Евросоюз готовит индивидуальные санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии», следует из заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

    21:10Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

    Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» в Китае были отправлены лидерам развивающихся стран, главы западных государств в списки не включены, сообщила газета Global Time.

    20:58В офисе Зеленского назвали критику контрнаступления инфантилизмом

    Наступательные операции идут по плану генштаба, ВСУ якобы «эффектно ведут наступательные действия», не стоит ждать «голливудского развития событий», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    20:43При обстрелах ВСУ кассетными снарядами погиб житель Донецка

    ВСУ подвергли ДНР массированному обстрелу кассетными боеприпасами. Один мирный житель Донецка погиб, шесть человек пострадали, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

    20:30Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы

    Попавшая в ДТП под Москвой певица Лада Дэнс пока не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, ей провели повторную операцию на лице, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    20:23Тела украинских военных из Новоселовского эвакуировали российские военные

    Российские бойцы проводят эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе, их передадут родственникам, заявил старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Стрела».

    20:13В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово сбежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    19:46Станция «Луна-25» первый раз скорректировала траекторию перелета к Луне

    Автоматическая станция «Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к Луне, сообщил Роскосмос.

    19:37Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юге Турции

    В провинции Адана в районе Саимбейли на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

    19:32Умер пострадавший при взрыве газа в Дербенте подросток

    Подросток, получивший сильные ожоги при взрыве газа в Дербенте, умер в больнице. Мальчик поступил в тяжелом состоянии с 95% поражения тела, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

    19:04Фигуристы Косторная и Куница поженились

    Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная вышла замуж за своего партнера по парному катанию Георгия Куницу.

    18:55Минобороны: Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Российскими средствами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Министерстве обороны России.

    18:47В работе Google произошли сбои

    Пользователи сообщили о сбое в работе поисковой системы Google в России в субботу, следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Downradar.

    12 августа 2023, 21:10

    Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

    Global Time: Китай решил не приглашать глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» в Китае были отправлены лидерам развивающихся стран, главы западных государств в списки не включены, сообщила газета Global Time.

    Источники издания заявили, что глав некоторых западных стран не были приглашены, из-за того, что целью форума является сотрудничество в области развития. Газета пишет, что власти Китая преследуют не масштаб и количество, а качество и эффективность, передает РИА «Новости».

    При этом источник Global Time назвал ложью утверждения западных СМИ, что европейские лидеры не собираются посещать офис в Китае, просто Пекин не отправил им приглашение на мероприятие.

    Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь».

    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 09:56
    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин

    Исследование Lancet: После длительного коронавируса у мужчин может меняться цвет ног

    Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    У мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела, следует из опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании статьи в журнале Lancet.

    Отмечается, что большинство переболевших COVID-19 людей полностью выздоравливают, однако, согласно данным ВОЗ, у 10-20% населения возникают последствия перенесенной болезни, передает RT.

    Так, у 33-летнего мужчины обнаружилась быстрая смена цвета ног на багровый при положении стоя на протяжении шести месяцев.

    «Он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», – указано в статье.

    Однако мужчина добавил, что ноги возвращаются в привычное состояние, когда его тело находится в горизонтальном положении.

    Ученые диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии.

    Уточняется, что такое явление характеризуется повышением частоты сердечных сокращений при изменении положения тела.

    В этом году гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19, действовавшего в мире с 2020 года.

    Коментарии (23)
    11 августа 2023, 23:37
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    «Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

    Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

    После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

    Коментарии (38)
    12 августа 2023, 00:31
    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных

    ActuNiger: Пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа

    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки французских военнослужащих на солдат Национальной гвардии Нигера, которая произошла 9 августа, погибли пятеро солдат гвардии, еще четверо пострадали, пишут СМИ со ссылкой на данные командования Нацгвардии.

    В сообщении портала ActuNiger говорится, что погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых военнослужащих остаются в тяжелом состоянии. Пострадавших, как сообщает портал, навестила делегация сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества», передает РИА «Новости».

    Ранее мятежники в Нигере сообщили об атаке французских военных в отношении солдат Национальной гвардии страны. Утверждалось, что французы освободили террористов. Кроме того, новые власти Нигера обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны.

    Франция отвергла обвинения мятежников.

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 04:19
    США разорвали соглашение о поставках российской стали

    Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России в США

    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства, свидетельствует уведомление, опубликованное в Федеральном реестре правительства США.

    В сообщении говорится, что решение принято Министерством торговли США. Соглашение, как уточняется, было заключено в 2003 году, передает ТАСС.

    Указано, что в отношении такой продукции компании «Северсталь» вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом – 185%.

    Этот шаг американских властей связан с принятым Вашингтоном в ноябре 2022 года решением о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Местные производители на этом фоне направили властям петицию, потребовав прекращения действия соглашения. В прошлом подобные разбирательства в США применялись для фактического выдавливания российских поставщиков с американского рынка.

    Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012–2022 годов в среднем 0,4%. А с 2018 года такие отгрузки в США вообще практически не осуществлялись.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома.

    Коментарии (44)
    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (19)
    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (2)
    12 августа 2023, 16:05
    Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200

    Эксперт Кнутов: Украинцы оснащают советские ракеты С-200 системами GPS

    Эксперт рассказал об особенности переделенных украинцами советских ракет С-200
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинцы вместе с американцами или британцами установили на ракету С-200 систему GPS, чтобы повысить точность поражения цели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была перехвачена российскими средствами ПВО.

    «По-видимому, украинцы вместе с американцами или британцами переделали ракету С-200 с таким расчетом, чтобы вблизи поражаемого объекта на ней включалась система GPS. В этом и заключается модернизация. По системе GPS ракета точнее наводится на тот объект, который надо уничтожить», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    Что касается основных характеристик ракеты, то она порядка 10 метров в длину и весит около семи тонн с учетом ускорителей. С-200 – это советский зенитный ракетный комплекс дальнего действия, он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года.

    «Ракета крупная и хорошо заметна на радарах в силу того, что у нее металлический корпус. Боевая часть очень мощная – около 500 килограмм. Если боевую часть переделать из осколочно-фугасной на фугасную, то можно использовать большее количество взрывчатки, например, пластит, который имеет более разрушительную силу», – указал эксперт.

    Сложность поражения ракеты С-200 состоит в том, что ее уничтожают в основном осколочно-фугасной ракетой. «В результате поражения в ракете пробивается большое количество отверстий, но при этом внешне корпус остается целым и С-200 может продолжить полет и поразить наземный объект, как это было в Таганроге. Поэтому желательно поражать подобные ракеты нашими системами типа С-350 «Витязь», у которых есть ракеты-перехватчики, действующие по принципу «пуля в пулю», фактически происходит таран, что на 100% гарантирует уничтожение ракеты С-200», – пояснил Кнутов.

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в субботу, что силами ПВО в районе моста были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины.

    Коментарии (9)
    12 августа 2023, 15:49
    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал используемых российскими военными «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации
    @ «Ростех»

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились образы используемой ВС России в зоне проведения спецоперации военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО», сообщают в Ростехе.

    По информации ведомства, российское оружие «громит оружие НАТО». ВС России используют в основном военную технику Ростеха, и она выглядит устрашающе в виде механизированных «Боевых монстров», передает «Царьград».

    В Ростехе отметили, что у всех этих типов вооружения «есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», чем-то они напоминают фантастических героев медиафраншизы «Трансформеры».


    Отмечается, что среди таких монстров есть тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую изобразили в виде железного «Змея Горыныча» с пусковыми установками ракет вместо трех голов.

    При этом ударный вертолет Ка-52 стал летающим ящером-трансформером, знаменитый боевой танк Т-90 превратился в медведя-трансформера, а ставший легендой на полях сражения ЗРК «Панцирь» – механическим носорогом.

    Кроме того, дрон-камикадзе «Ланцет» получил символичный образ робота-осы, так как удары таких БПЛА в Киеве считают самым грозным оружием российской армии.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 украинских бойцов.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 13:18
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России в субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области.

    В ведомстве сообщили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ВС России был нанесен удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (22)
    12 августа 2023, 14:01
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Минобороны России: Средства ПВО уничтожили направленную на Крымский мост ракету

    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе.

    Обошлось без пострадавших и разрушений.

    До этого глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 08:45
    Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат ценой своей жизни

    Польские интернет-пользователи высмеяли Дуду за желание остановить Россию, чтобы спасти американских солдат

    Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат ценой своей жизни
    @ imago images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Польские пользователи Twitter (запрещен в России) высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели.

    В основном пользователи подчеркивают, что «не горят желанием ждать, когда им «позвонят США, чтобы объявить военное положение и отправить поляков и их семьи на смерть», передает РИА «Новости».

    «Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда... ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд», – добавил polskiPolak.

    Пользователь Wаski в свою очередь возмутился тому, что «американские солдаты никогда не стали бы сражаться за европейцев.

    «Что у этого Дуды в голове?» – отметил он.

    Пользователь Szymon Nowak в своем комментарии напомнил, что сам польский лидер «не нашел еще время, чтобы перестать искать в США «искупителя и спасителя» от всех европейских ошибок.

    «Американцы вторгнутся и будут проливать свою кровь только тогда, когда прибыль будет дороже американской крови», – заверил он.

    Комментатор Piotr в заключение съязвил, что уже запутался и не понимает, в какой стране «этот Дуда» президент.

    Ранее Дуда в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка сил «Восток» применением ударных БПЛА уничтожила в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области пункты управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Также Чехов сообщил, что артиллерия «восточной» группировки уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Стрела-10» к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    Кроме того, уничтожен личный состав ВСУ к северо-западу от Никольского.

    Помимо этого, два украинских дрона самолетного типа «Лелека» были сбиты расчетами российских зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса».

    Напомним, средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России.

    Коментарии (7)
    12 августа 2023, 05:45
    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и затем сдали ВС России как своего агента

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.

    Реул рассказал РИА «Новости», что в прошлом году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе Копани. Морпеха забыли на подконтрольной России территории из-за халатного отношения офицеров ВСУ. Он обосновался на этой территории, не выдавая свою принадлежность к ВСУ.

    Полгода спустя на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы в качестве своего агента на российской территории. В частности, ему поручали узнавать координаты дислокации российских войск. Взамен обещали переправить на территорию, находящуюся под контролем киевского режима. Однако после выполнения задания, рассказал Реул, его сдали в плен, обманув, как «пушечное мясо».

    Ранее российский военный, находящийся в плену, в общении с украинскими СМИ назвал украинцев цивилизованными нацистами.

    Коментарии (17)
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