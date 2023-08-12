Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

Global Time: Китай решил не приглашать глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь»

Tекст: Вера Басилая

Источники издания заявили, что глав некоторых западных стран не были приглашены, из-за того, что целью форума является сотрудничество в области развития. Газета пишет, что власти Китая преследуют не масштаб и количество, а качество и эффективность, передает РИА «Новости».

При этом источник Global Time назвал ложью утверждения западных СМИ, что европейские лидеры не собираются посещать офис в Китае, просто Пекин не отправил им приглашение на мероприятие.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь».