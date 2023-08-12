Минтруд предложил новый порядок проведения медико-социальной экспертизы

Минтруд предложил проводить медико-социальную экспертизу без доступа к личным данным пациентов

Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2024 года. Результаты экспертизы будут персонализироваться в информационной системе, а результаты направляться гражданину в личный кабинет Госуслуг или по почте, следует из сообщения на сайте ведомства.

Кроме того, с 1 июня этого года можно дистанционно оспорить решение экспертизы в вышестоящем бюро. С 1 января 2024 года направления на проведение МСЭ будут распределяться между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. Результаты будут направляться гражданину в личный кабинет на портале Госуслуг или почтовым отправлением. По словам замглавы Минтруда Алексея Вовченко, такой формат позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой и объективной.

Как следует их проекта приказа, персональные данные гражданина будут неизвестны сотрудникам бюро, а экспертизу предполагается проводить по поступающим из медицинских организаций направлениям на МСЭ без подтверждения персональных данных.

МСЭ будет проводиться вне зависимости от места проживания или пребывания гражданина и автоматически распределяться информационной системой между бюро всех субъектов Российской Федерации, а направления автоматически распределяться с учетом уровня нагрузки и специализации первичных бюро.

Если пациент не согласен с вынесенным решением МСЭ, он его может оспорить в главном бюро по месту жительства.

Напомним, с 1 июля 2022 года медико-социальную экспертизу можно проводить дистанционно.