Назначение пенсий по инвалидности решили сделать автоматическим

В России с 1 июля 2021 года будет запущен пилотный проект назначения пенсий по инвалидности в проактивном режиме. Планируется, что инвалидам больше не придется лично обращаться за назначением пенсии, сообщили в Минтруда.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что решение о выплатах будет автоматически выносить Пенсионный фонд России на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов.

Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина.

«Мы эту систему сейчас будем пилотировать, и с 2021 года люди будут обращаться в МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы – прим. ВЗГЛЯД), МСЭ будут передавать соответствующие сведения в Пенсионный фонд, и фонд будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина», – отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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