Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.0 комментариев
Минтруд запустил второй конкурс лучших практик трудоустройства
Министерство труда и соцзащиты запустило второй Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи
Министерство труда и соцзащиты объявило старт второго Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, заявки на него будут приниматься с 1 сентября по 2 октября, а итоги подведут в декабре.
Мероприятие проводится в рамках долгосрочной программы молодежной занятости, отмечается в сообщении ведомства.
Целью конкурса является выявление и тиражирование лучших практик молодежного трудоустройства. Победители будут определяться по восьми номинациям: сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона, цифровые решения для содействия занятости молодежи, адаптация, трудоустройство особых категорий молодежи, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста и другие.
Участниками могут стать федеральные и региональные органы власти и местного самоуправления, учреждения образования, госкорпорации, коммерческие и некоммерческие организации, ИП – все, у кого есть реализованные практики трудоустройства молодежи в разных сферах и отраслях на территории России.
Заявки на участие будут приниматься с 1 сентября по 2 октября на платформе Leader-ID. Полная информация о конкурсе опубликована на сайте Минтруда России.
Напомним, впервые конкурс лучших практик трудоустройства молодежи провели в прошлом году. Тогда было подано 926 заявок от 574 компаний из 73 регионов. Лауреатами в 11 номинациях стали 113 практик от 79 организаций из 42 субъектов России.