Минтруд запустил второй конкурс лучших практик трудоустройства

Министерство труда и соцзащиты запустило второй Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Мероприятие проводится в рамках долгосрочной программы молодежной занятости, отмечается в сообщении ведомства.

Целью конкурса является выявление и тиражирование лучших практик молодежного трудоустройства. Победители будут определяться по восьми номинациям: сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона, цифровые решения для содействия занятости молодежи, адаптация, трудоустройство особых категорий молодежи, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста и другие.

Участниками могут стать федеральные и региональные органы власти и местного самоуправления, учреждения образования, госкорпорации, коммерческие и некоммерческие организации, ИП – все, у кого есть реализованные практики трудоустройства молодежи в разных сферах и отраслях на территории России.

Заявки на участие будут приниматься с 1 сентября по 2 октября на платформе Leader-ID. Полная информация о конкурсе опубликована на сайте Минтруда России.

Напомним, впервые конкурс лучших практик трудоустройства молодежи провели в прошлом году. Тогда было подано 926 заявок от 574 компаний из 73 регионов. Лауреатами в 11 номинациях стали 113 практик от 79 организаций из 42 субъектов России.