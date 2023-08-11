Мужчина кинул «коктейль Молотова» в полицейскую машину в Подмосковье

Неизвестный мужчина кинул «коктейль Молотова» в машину МВД в Коломне

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что около 2.00 неизвестный бросил в служебный автомобиль ГАЗ подожженную бутылку с горючей смесью рядом с отделом полиции на Щуровской улице, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным источников, бутылка разбила боковое стекло автомобиля, жидкость из нее вылилась на асфальт и загорелась. Неизвестный еще не задержан.

Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

