Космонавт Блинов рассказал о строительстве лунной базы в кратере

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вероятно, это можно было бы сделать, но чтобы все объекты доставить именно в этот кратер, нужно обеспечить большее пространство для мягкой посадки и транспортирования в дальнейшем груза при помощи больших грузоподъемных механизмов, передает RT.

Блинов также рассказал, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две.

По его словам, в рамках эксперимента SIRIUS изучалось поведение малой группы в виде экипажа из шести человек при полете в дальний космос, временной отрезок был растянут.

Он подчеркнул: чтобы отработать все нештатные ситуации, создать максимально критическую ситуацию по психологическому истощению самого организма необходим был гораздо больший срок, чтобы космонавты могли показать ученым максимальные результаты для того, чтобы в дальнейшем, когда будут уже реальные космические полеты, можно было учесть это.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление.