Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.3 комментария
Космонавт Блинов рассказал о строительстве лунной базы в кратере
Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии SIRIUS-21 Олег Блинов рассказал, реально ли построить лунную базу в кратере.
По его словам, вероятно, это можно было бы сделать, но чтобы все объекты доставить именно в этот кратер, нужно обеспечить большее пространство для мягкой посадки и транспортирования в дальнейшем груза при помощи больших грузоподъемных механизмов, передает RT.
Блинов также рассказал, что при нынешних технологиях можно слетать до Луны и обратно за недели две.
По его словам, в рамках эксперимента SIRIUS изучалось поведение малой группы в виде экипажа из шести человек при полете в дальний космос, временной отрезок был растянут.
Он подчеркнул: чтобы отработать все нештатные ситуации, создать максимально критическую ситуацию по психологическому истощению самого организма необходим был гораздо больший срок, чтобы космонавты могли показать ученым максимальные результаты для того, чтобы в дальнейшем, когда будут уже реальные космические полеты, можно было учесть это.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление.