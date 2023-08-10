Пенсионер в Москве отдал мошенникам более 17 млн рублей

  • Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации
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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    В Донецке заявили о готовности войск России к полноценному наступлению
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    Белый дом: США передали Украине все необходимое для контрнаступления
    Microsoft прекращает продлевать лицензии российским компаниям
    Глава МВД признал «критический» недокомплект личного состава
    Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области
    Путин сообщил о передаче ВТБ управления ОСК
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    31 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    15 комментариев
    Новости
    18:03Скончался один из раненых после обстрела ВСУ села в Брянской области

    Жертвами обстрела села Чаусы Брянской области со стороны ВСУ стали два человека, от полученных ранений умер один из раненных, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    17:54Пенсионер в Москве отдал мошенникам более 17 млн рублей

    Телефонные мошенники под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 млн рублей, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    17:45Ту-160 выполнили 8-часовой полет над Северным Ледовитым океаном

    Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны России.

    17:37Народная артистка Лариса Голубкина попала в больницу

    Народная артистка Лариса Голубкина госпитализирована после падения.

    17:28На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    17:19Комик Коваль пожаловался на жизнь в Европе

    Стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на своем YouTube-канале, что в ресторанах Европы невкусно готовят.

    17:11При обстреле ВСУ села в Брянской области погиб человек

    Вооруженные силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    17:03В ФРГ решили объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    16:54Белый дом: США передали Украине все необходимое для контрнаступления

    Соединенные Штаты дали украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

    16:46Дело об оскорблении ребенка в шапке Z решили пересмотреть

    Генпрокуратура обжалует решение суда по делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба ведомства.

    16:38Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации

    Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители города пожаловались на химический запах, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

    16:30Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

    Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, сообщила пресс-служба Минобороны.

    16:22Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Основными инициаторами давления на Олафа Шольца являются ХДС и «Зеленые». Тем не менее сторонники куда большей помощи Украине есть и в других партиях страны. Вероятно, канцлер не сможет долго сопротивляться столь сильному мейнстриму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге заявили о необходимости усиления давления на канцлера по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

    16:18Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки

    В России добыча нефти в июне снизилась к уровню мая на 100 тыс. баррелей – до 9,5 млн баррелей в сутки, следует из данных актуального доклада ОПЕК.

    16:10Иран призвал ЮАР поддержать ускоренное членство Тегерана в БРИКС

    Иран призывает Южную Африку поддержать его «ускоренное вступление» в БРИКС, сообщает агентство Bloomberg.

    10 августа 2023, 17:54

    Пенсионер в Москве отдал мошенникам более 17 млн рублей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Телефонные мошенники под видом сотрудников банка и спецслужб вынудили 82-летнего пенсионера в Москве отдать им более 17 млн рублей, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    Мошенники убедили пенсионера снять со своих счетов и перевести злоумышленникам часть средств, а остальную часть попросили передать курьеру, передает РИА «Новости».

    Мужчина на протяжении нескольких месяцев переводил денежные средства, общая сумма ущерба составила 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сейчас идет розыск подозреваемых.

    9 августа 2023, 19:43
    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года

    Экономист Любич: Решение ЦБ прекратить закупку валюты должно ослабить давление на курс рубля

    Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    «Банк России пытается снизить давление на курс рубля, осознав, что курс свыше 100 рублей за доллар резко отрицательно скажется на благополучии населения и социальной ситуации в стране», – пояснил экономист Антон Любич. «Кроме того, падение рубля, начавшееся в конце июня, следует остановить, пока оно не приняло характера биржевой паники», – указал собеседник.

    «На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

    «Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – говорится в Telegram-канале регулятора.

    «При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», – указывается в сообщении.

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    9 августа 2023, 18:32
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что действия французских сил были осуждены за то, что те в одностороннем порядке освободили задержанных террористов, передает РИА «Новости».

    По словам мятежников, данные о пострадавших и погибших пока не установлены. Также мятежники заявляют, что французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. В связи с этим мятежники повысили уровень тревоги по всей территории страны.

    Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

    Коментарии (26)
    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (28)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

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    10 августа 2023, 06:55
    Секретная служба США выяснила, кто оставил кокаин в Белом доме

    Soldier of Fortune сообщил, что Секретная служба США установила личность оставившего кокаин в Белом доме человека

    Tекст: Антон Антонов

    Секретная служба США доложила президенту страны Джо Байдену о том, кто принес пакет с кокаином в Белый дом. По данным СМИ, речь идет о человеке «из окружения семьи» Байдена.

    Автор Soldier of Fortune Сьюзен Катц Китинг со ссылкой на три источника, работающих в сфере безопасности, сообщила, что все трое независимо друг от друга назвали одно и то же имя. Однако сама Китинг публиковать имя не стала, предложив «спросить Джо Байдена». Журнал обратился к семье Байдена и к вице-президенту Камале Харрис за комментарием, но в ответе было сказано, что сообщение не доставлено, передает ТАСС.

    New York Post пишет, что пакет с кокаином «мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена». Издание заявило, что Байден, «предположительно знает, кто это», передает РИА «Новости».

    Напомним, вещество было обнаружено в Белом доме в июле. Его обнаружили в библиотеке сотрудники Секретной службы США во время обхода здания. Экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

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    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 13:39
    На ВДНХ началась подготовка к выставке «Россия»

    Tекст: Александра Юдина

    На территории ВДНХ началась постройка временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которая будет расположена у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

    На сайте выставки указано, что в общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.

    Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.

    Экспозиции для участия в выставке готовят российские регионы, органы власти и крупные корпорации России, а также представители иностранных государств и общественных организаций.

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    10 августа 2023, 10:05
    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву

    Замглавы МИД Галузин: Корпорация Microsoft действует во вред России

    МИД: Корпорация Microsoft помогает Киеву
    @ Manfred Segerer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корпорация Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    По его словам, Microsoft остается одной из компаний, которые запятнали свою репутацию антироссийской риторикой, а также конкретными шагами во вред России, передает ТАСС.

    Галузин уточнил, что с начала спецоперации Microsoft оказывает разнообразную поддержку Киеву под предлогом укрепления его киберобороны, также компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы.

    Как отмечает замглавы МИД, никаких доказательств этому нет, однако факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчиваются.

    Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7.

    Коментарии (49)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    9 августа 2023, 19:15
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    В Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег из России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов зарубежного финансирования от «олигархов» из России, Казахстана и Украины, говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером.

    В меморандуме приводится недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса – Девона Арчера – о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве «бренда», направляя при необходимости «сигналы» о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи, передает РИА «Новости».

    По заявлению Комера, возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 млн долларов.

    В документе говорится, что семью Байдена финансировала российская предпринимательница Елена Батурина, она якобы перевела 3,5 млн долларов в подставную компанию, связанную и Байденом-младшим и Девоном Арчером.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (5)
    10 августа 2023, 14:10
    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям

    Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

    Microsoft сообщила о прекращении продления лицензий российским компаниям
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services.

    Как сообщили в компании, Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России, поэтому после 30 сентября 2023 года будет невозможно продлевать существующие подписки, передает ТАСС.

    Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но продлить их будет нельзя, отмечается в документе.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России.

    Коментарии (10)
    9 августа 2023, 18:24
    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты для зеркалирования операций Минфина

    ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    Речь идет о зеркалировании регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, сообщили в ЦБ, передает ТАСС.

    Такое решение принято для снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курсов валют. При этом операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке продолжатся.

    Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей, евро – 107 рублей.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 08:18
    Ростех повысил дальность САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО

    Ростех: Дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства гаубицам НАТО

    Ростех повысил дальность САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятия Ростеха создают модернизированный вариант колесной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» с повышенной дальностью для противоборства гаубицам НАТО, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

    По его словам, создается модернизированный вариант «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы, чтобы противопоставить ее дальнобойным западным гаубицам ВСУ, передает РИА «Новости».

    Артяков отметил, что базовый вариант «Мальвы» уже прошел госиспытания, САУ мобильна за счет колесного шасси, в нее заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и предусмотрен режим одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.

    Напомним, в конце июля индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех готовится отправить в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», оно уже прошло госиспытания.

    Коментарии (41)
    10 августа 2023, 15:07
    Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»

    Глава МВД Колокольцев назвал недокомплект личного состава полиции «критическим»

    Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД «критическим»
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД Владимир Колокольцев назвал недокомплект личного состава критическим, но заявил, что сотрудники обязаны сделать все, чтобы защитить права и свободы россиян.

    Как заявил Колокольцев, представляя новых руководителей личному составу УМВД России по Магаданской области и УМВД России по городу Севастополю, некомплект личного состава является критическим, за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников, передает РИА «Новости».

    По его словам, следователей также не хватает, но нужно сделать все, чтобы минимизировать риски и удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством.

    Пять тысяч полицейских – это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

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