Белый дом: США передали Украине все необходимое для контрнаступления

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью телеканалу CNN он заверил, что Белый дом продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное опросом снижение популярности такой линии в американском обществе.

По словам Кирби, в месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, США выполнили все заявки из украинского «списка покупок», также в Вашингтоне настроены продолжать готовить украинские силы и давать им инструменты и оружие, которые нужны для прорыва линий обороны, передает РИА «Новости».

Украинцы, по словам Кирби, понимают, что «время не на их стороне», и с началом осени им будет сложнее «маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО». Он также призвал воздержаться от «спекуляций» на тему того, как «выглядит успех», и оставить это украинцам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.