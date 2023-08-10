После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, следователями были проведены обыски в фирме «Пиро-росс», на складе которой произошло возгорание. В ходе следственных действий изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников, допрошен руководящий состав. Технический директор фирмы задержан в качестве подозреваемого, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек. Местонахождение 12 человек остается неизвестным.

До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.

Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.