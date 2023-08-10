Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»
Следователи задержали технического директора компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Согласно сообщению ведомства, следователями были проведены обыски в фирме «Пиро-росс», на складе которой произошло возгорание. В ходе следственных действий изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников, допрошен руководящий состав. Технический директор фирмы задержан в качестве подозреваемого, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек. Местонахождение 12 человек остается неизвестным.
До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.
Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.