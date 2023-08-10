Число без вести пропавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 12 человек

Экстренные службы: Местонахождение 12 человек остается неизвестным после взрыва в Сергиевом Посаде

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что судьба 12 человек остается неизвестной, продолжаются поисковые работы, передает ТАСС.

Также в экстренных службах добавили, что взрыв повредил более 110 строений, большинство из которых составили жилые дома.

Как отметили в пресс-службе Загорского оптико-механического завода, пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка.

Касательно уточнения ущерба заводу, в пресс-службе заверили, что точную оценку провести затруднительно, однако имущество предприятия застраховано.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек.