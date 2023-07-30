Путин сформулировал принцип обмена пленными с Украиной

Путин: Обмен пленными с Украиной возможен, если это выгодно России

Tекст: Ольга Никитина

Главу государства во время пресс-конференции спросили, стоило ли России обменивать командиров «Азова» или лучше было последовать примеру Иосифа Сталина, который отказался во время Великой Отечественной войны от обмена фельдмаршала Паулюса на своего сына.

«Сталин не просто солдата на маршалов не менял, речь шла о его сыне, и он имел моральное право принять такое решение. Это, на мой взгляд, немножко разные вещи. Но, с другой стороны, мы и делали эти обмены, в том числе с азовцами, меняли их на наших летчиков. Когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно», – передает ТАСС слова Путина.

Путин ранее подтвердил, что между Москвой и Анкарой имелись договоренности о нахождении в Турции боевиков националистического батальона «Азов». При этом глава государства уточнил, что выход России из зерновой сделки никак не связан с передачей Турцией командиров «Азова» Украине.