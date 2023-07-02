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Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
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Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.
Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.
Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.
Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.
В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
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Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
Sky News: Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
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Президент США Джо Байден заявил, что во время своего вице-президентства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз, этим заявлением он вызвал недоумение среди американцев, сообщили Sky News.
По словам Байдена, на посту вице-президента общая длительность его встреч с лидером КНР составила 68 часов – больше, чем у других мировых лидеров, передает РИА «Новости».
Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности в своем Twitter (заблокирован в России) с сарказмом отметили: «Конечно же, президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами».
В Сети также удивились словам президента США, хоть и признали, что странности в поведении Байдена стали нормой.
Некоторые предположили, что Байден «просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят».
«Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил», – добавил пользователь с ником 10yearsgon.
«Наш главный изменник», – подчеркнул ShredUtah.
Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявлял, что семейство Байдена в период его вице-президентства получало миллионы долларов из КНР.
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Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
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США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.
В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.
Politico: США старались убедить Россию в непричастности к мятежу Пригожина
Politico: Белый дом предпринял шаги, чтобы Москва не увидела руку США в неудавшемся мятеже в России
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Чиновники Белого дома связались напрямую с Кремлем, чтобы убедить российское правительство в непричастности Соединенных Штатов к недавнему военному мятежу в России, пишет Politico.
Согласно данным американского издания, президент США Джо Байден и высшие помощники по национальной безопасности наблюдали за недолговечной попыткой мятежа в России, после чего сочли своим долгом напрямую связаться с Кремлем, передает Politico. По данным дипломатических источников, чиновники американской администрации сообщили коллегам в Москве о том, что рассматривают происходящее, как внутреннее российское дело. Более того, в Белом доме заверили, что не станут вносить никаких изменений в позиции войск США или НАТО.
По мнению президента Eurasia Group Яна Бреммера, который первым написал о разговоре по обратному каналу в своем еженедельном информационном бюллетене для клиентов, это было сделано для того, чтобы «Россия не увидела в происходящем американскую руку».
«С точки зрения США, это было на самом деле весьма полезно – иметь возможность донести до Москвы, что политика Америки заключается в защите Украины и помощи им вернуть свою землю, но что это не смена режима и не уничтожение России», – отметил он.
Кроме того, представитель администрации подтвердил факт обратной связи с Москвой в West Wing Playbook, заверив, что подобные открытые каналы используются, когда у официальных лиц с обеих сторон есть важные сообщения для передачи.
Как добавили Алекс Уорд, Лили Байер, Сюзанна Линч и Кристина Гальярдо, Байден в общении с другими лидерами НАТО настаивал на том, что Западу было бы лучше всего хранить молчание.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядят лукавством.
Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.
В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Россия обвинила западную коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Замглавы ЦПВС Гуринов обвинил возглавляемую США коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, грубо нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что коалиция продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации. По его словам, нарушения имеют «целенаправленный и систематический характер». Так, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с беспилотниками. В частности, БПЛА MQ-9 Reaper приблизился к объекту российских сил у аэродрома Квайрес в Алеппо, данные полеты не согласованы с российской стороной. Гуринов подчеркнул, что Россия при этом соблюдает соглашения с США, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов сообщил, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
WSJ: На сбитом в феврале китайском аэростате обнаружено американское оборудование
На пролетевшем зимой над территорией США китайском аэростате обнаружено американское оборудование для сбора данных, сообщает представитель вашингтонской администрации.
По словам информатора, экспертиза показала, что аэростат был отчасти оснащен приборами США, причем некоторые можно приобрести в свободной продаже, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По мнению экспертов, в аэростате было специализированное оборудование, вероятно предназначенное для разведцелей, а также рядовые приборы.
Кроме того, по мнению специалистов, во время пролета над американской территорией китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в Китай.
Напомним, в январе в США зафиксировали над территорией страны китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. В Вашингтоне утверждали, что Китай занимался сбором разведывательной информации. В Китае заявляли, что шар использовался для метеорологических исследований.
В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
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Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.
Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».
Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.
Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.
Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.
Американцы отреагировали на использование Байденом аппарата ИВЛ во время сна
Читатели NYP сочли странным использование Байденом аппарата ИВЛ во время сна
Читатели издания New York Post в Twitter (заблокирован в России) удивились, что президент США Джо Байден пользуется аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна, и сочли странным свежие следы от его использования.
«Позорно», – написал пользователь @wealth_turtle.
Другая читательница @cathypro2 спросила: «Спит до 11 утра?»
Пользователь @AngryRight заметил, что следы на фотографии свежие. «Когда были сделаны эти фотографии? Следы остаются где-то, возможно, на 1,5 часа», – отметил он, передает РИА «Новости».
С ним согласился @umaggie5, который написал, что следы от аппарата «держатся не так уж долго».
«Забавно, но у меня ремешок не ниже ушей, а выше. Это выглядит так, как будто они дают ему кислород прямо перед тем, как он выйдет для речи»,– подметила @1971SuzieQ.
«Простое отключение электричества могло бы спасти эту страну», – злорадно отметил @SoThrrrJoeBrrrr.
Некоторые пользователи вступились за Байдена. «И? Вы знаете, сколько американцев пользуются таким аппаратом?» – написала @CCINDYT7.
«Я пользуюсь таким… Лучшее средство на свете... Сплю намного лучше и чувствую себя лучше в течение дня», – добавил @DJMikeSilva.
По данным американских СМИ, Байден использовал подобный аппарат и раньше. О борьбе с апноэ он заявлял еще в 2008 году.
Ранее внимание журналистов привлекли следы от маски аппарата на лице президента США. Белый дом сообщил, что Байден начал использовать аппарат СИПАП для борьбы с апноэ – затруднением и задержкой дыхания во время сна.
Напомним, в конце апреля Байден заявил, что находится «в самом расцвете сил». В том же месяце американские СМИ призвали Байдена обсудить его здоровье с избирателями.
Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.
Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».
«Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.
Американцы поразились странному поведению Байдена в прямом эфире
Читатели американского журнала Townhall поразились поведению президента США Джо Байдена, который ушел со съемочной площадки в прямом эфире.
Зрители строят разные догадки, почему ему понадобилось уйти со съемочной площадки во время прямого эфира, передает РИА «Новости».
«Может быть, ему нужно было в туалет», – предположила marshaleigh.
Эту догадку поддержала AdaNestorWC, а пользователь NolichuckeyJack заметил, что «это больше похоже на то, что он неловко соскользнул со стула и, шаркая, ушел со съемочной площадки».
Paat0306 добавил, что возможно Байден подумал, что это радиошоу.
«Как телеведущая сказала: «Не отключайтесь», – сыронизировал leeboggs.
Комментатор LaffingLions пошутил, что это «не его вина, кто-то ел мороженое за кадром».
«Лидер свободного мира... Не совсем похож на источник силы», – заключил KessLorenzo.
Ранее Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России, заявил, что Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке».
В США опровергли предположения об отправке войск на Украину
Госдеп заявил о четкой позиции США, что переброски войск на Украину не будет
США не намерены перебрасывать войска на Украину, президент Джо Байден четко дал это понять, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Так он ответил на вопрос о заявлении бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который сказал, что ряд стран НАТО могут в индивидуальном порядке ввести войска на Украину. Миллера попросили ответить на вопрос, поддержат ли США такое решение, передает ТАСС.
Также Миллер подчеркнул, что НАТО поддержат Украину на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может передать Киеву в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS.