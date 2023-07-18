В Германии выступили «камни голода» в обмелевшей Эльбе

Охлобыстин рассказал про приходящего к пьяным демона Олега

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что раньше злоупотреблял спиртными напитками, но благодаря церкви смог избавиться от этой пагубной привычки.

Актер поделился в «Исповеди» на PREMIER, что чем он только не занимался в состоянии алкогольного опьянения. «На мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой. Как-то на одном берегу Москвы договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли. Ловили нас всеми средствами и пришвартовывали», – вспоминает он, передает Starhit.

Охлобыстин рассказал, что «в какой-то момент, когда пьешь, ты заканчиваешься, и приходит демон Олег, а что делает Олег – никто не знает». «Это все может и смертью закончиться. Олег сильный, хитрый, он может навредить», – добавил он.

«Однажды еду в машине, рядом подстаканник, в нем бутылка водки. И время от времени потягиваю. Я начал предпринимать шаги и постепенно от этого освобождался. Мы с женой Оксаной одновременно поняли, что сгорим: я огонек, она – Валькирия. И нас церковь спасла. Мы в ней нашли мир», – пояснил актер.

Сейчас артист служит Богу и не думает об алкоголе. К тому же все время Охлобыстин уделяет шести детям и двоим внукам.

«Наши детки знают, что самое главное Бог, Россия и семья. Все остальное – тлен, пустые домыслы и вкусовые пристрастия. Есть что-то, что я не смог бы им простить? Предательство семьи. А предательство семьи – это предательство Родины», – заключил Охлобыстин.

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