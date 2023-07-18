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18 июля, вторник | Последнее обновление — 14:49 | vz.ru
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Лавров обсудил с главой МИД Турции поставки зерна нуждающимся странам
Глава МИД Лавров обсудил с турецким коллегой Фиданом экспорт зерна нуждающимся странам
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом возможные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, сообщает МИД.
Министры обсудили альтернативные зерновой сделке варианты поставок зерна наиболее нуждающимся государствам. По словам глав МИД, эти поставки не должны зависеть от подрывных действий Украины и ее западных покровителей, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова бесплатно заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки.
В понедельник Москва официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Отечественная зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Эрдоган: Зерновая сделка ушла в историю
Эрдоган констатировал, что зерновая сделка ушла в историю
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил предположение, что российский лидер Владимир Путин возможно хотел бы продолжения действия зерновой сделки, но Анкара вынуждена констатировать, что эта договоренность ушла в историю.
Турецкий лидер добавил, что его страна до последнего момента предпринимала усилия по спасению зерновой сделки. Он также заявил, что обсудит договоренность в ходе ожидающегося визита Путина в Турцию, передает ТАСС.
Кроме того, добавил Эрдоган, глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит зерновую сделку с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
В Турции заявили о равнодушии Запада к украинскому зерну
Экс-торгпред Турции Сезер: Запад больше не заинтересован в украинском зерне
У России есть обоснованные претензии к выполнению зерновой сделки, новое продление соглашения стало бы сюрпризом с учетом этого, а также того, что Запад больше не заинтересован в украинском зерне, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Сезер в комментарии РИА «Новости» отметил, что часть черноморской инициативы, а именно вывоз зерна с Украины, без проблем выполняется, Москва этому не препятствовала, хотя значительная часть продукции вывозилась не в беднейшие, в том числе африканские, страны, а поставлялась богатому Западу.
Другая часть инициативы, которая касается меморандума Россия – ООН по российским удобрениям, переподключения Россельхозбанка к SWIFT, снятия ограничений на страхование российских судов, из-за «негативной позиции Запада, не проявляющего должного такта», не выполняется, констатировал турецкий эксперт.
«Равнодушие» Запада по поводу зерновой сделки он объясняет тем, что Запад «больше не заинтересован в украинском зерне. Более того, продолжил турецкий аналитик, многие европейские страны ввели запреты в отношении украинского зерна и сельхозпродукции. «Можно сказать, что западным странам эта сделка больше не нужна», – пояснил эксперт.
Основной своей целью Запад считает ужесточение эмбарго в отношении России, а потому на условия Москвы не отвечает, сказал Сезер. По его словам, если Россия не продлит сделку, ее можно будет понять. «На мой взгляд, Россия будет права», – сказал политолог.
Сезер считает, что если сделка будет продлена снова, это «станет сюрпризом». Турецкий эксперт уверен, что в данной ситуации необходимо заключить новое соглашение с учетом всех условий, если Запад и ООН все еще заинтересованы в украинском зерне.
Ранее источник в деловых кругах Турции заявлял, что, судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей.
Названы понесенные Россией убытки из-за зерновой сделки
РЗС: Зерновая отрасль России потеряла 1 млрд долларов из-за зерновой сделки
Зерновая отрасль Россия в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
По его словам, в результате сделки потери понесли производители удобрений, продление зерновой сделки наносило существенный ущерб российским зерновым поставкам, передает РИА «Новости».
Злочевский отметил, что все ждут, когда исчезнет дисконт, но для этого надо будет трудиться не один год.
Ранее Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
До этого в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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В Турции предложили ввести санкции за нарушение зерновой сделки
ТАСС: В деловых кругах Турции предложили ввести санкции за нарушение обязательств по зерновой сделке
Судя по заявлениям российской стороны, шансов на продление черноморской зерновой инициативы все меньше и меньше, однако они есть, если в соглашениях предусмотреть санкции за нарушение договоренностей, заявил источник в деловых кругах Турции.
Источник ТАСС отметил, что в случае угрозы введения санкций никому не будет выгодно их нарушать.
По его словам, от «модернизации» зерновой сделки в выигрыше окажутся все ее участники.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены.
Согласно расчетам на основе данных ООН, в случае прекращении зерновой сделки Украина может потерять примерно полмиллиарда долларов в месяц.
В Турции арестовали разыскиваемого Россией главаря международной ОПГ Чихладзе
Турецкие правоохранители задержали объявленного Россией в розыск главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе, сообщил отдел по борьбе с оргпреступностью Стамбула.
Чихладзе задержан в Стамбуле, его отправили под арест, сообщил отдел по борьбе с преступностью города, передает ТАСС.
На допросе выяснилось, что Чихладзе руководил из Турции акциями, которые от имени ОПГ совершали участники группы в России и Азербайджане. Подозреваемый передвигался по территории Турции на бронированных машинах в сопровождении охраны. Он также отвечал за деятельность ОПГ на турецкой территории.
Чихладзе, по данным управления безопасности Стамбула, руководил преступным сообществом после убийства в этом турецком городе в 2016 году вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Его называли заказчиком убийства Аслана Усояна (Дед Хасан).
Россия объявила в международный розыск Чихладзе, с 2020 года он находился в Турции.
В Турции цена на бензин подскочила на 20%
Halk TV: В Турции цена на бензин выросла сразу более чем на 20%
Решением властей Турции в ночь на воскресенье стоимость литра бензина в стране выросла более чем на 20%, сообщают местные СМИ.
Решение, как отмечает телеканал Halk TV, было ожидаемым, поскольку в начале месяца в Турции на 20% повысили ставку налога на добавленную стоимость. Однако, прогнозирует канал, в результате это приведет к тотальному росту цен.
Согласно решению, опубликованному в правительственном вестнике Resmi Gazete, литр бензина стоит на заправках 34,05 лиры (1,30 доллара) вместо прежних 28,05 (1,07 доллара). Литр дизельного топлива обойдется в 32,32 лиры, или 1,23 доллара (днем ранее – 26,32 лиры, или 1,01 доллара), передает ТАСС.
Halk TV отмечает, что с начала года топливо в Турции подорожало более чем на 60%.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Стамбуле в июне превысила 55%.
В Турции сообщили о попытках Анкары и ООН убедить Россию продлить зерновую сделку
Aydinlik сообщила о попытках Турции и ООН убедить Россию продлить срок действия зерновой сделки
Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить срок действия зерновой сделки, который заканчивается 17 июля, сообщила турецкая пресса.
Как указывает Aydinlik, Москва не раз подчеркивала, что «расторгнет соглашение, если не будут решены «все нерешенные вопросы», передает РИА «Новости».
Источник, знакомый с переговорами вокруг сделки сообщил, что сейчас никакой новой информации нет – Анкара рассчитывает на обнародование решения России, участники сделки «находятся в ожидании».
Напомним, Россия в мае согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Последнее судно вышло из Одессы в рамках сделки 16 июля.
Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки
Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки
Россия направила Турции, Украине и секретариату ООН официальное уведомление о возражении против продления зерновой сделки, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она добавила, что в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции, передает ТАСС.
Тем временем президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что российский рынок зерна почувствует позитивный эффект от остановки зерновой сделки.
«Прекращение зерновой сделки некритично для России, она лишь вредила, ничего хорошего не приносила», – сказал Злочевский.
Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена, Москва вернется к ее реализации после выполнения российских условий.
Турция поддержала расширение НАТО
Представитель администрации президента Турции Алтун выступил в поддержку «географического расширения НАТО»
Турция поддерживает географическое расширение НАТО «не против какой-то определенной страны», а в стремлении обеспечить стабильность, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
Алтун заявил, что НАТО должно быть «полномасштабной организацией безопасности», его расширение – это «ключ к долгосрочному миру и стабильности», передает РИА «Новости» со сылкой на Middle East Eye.
При этом Алтун подчеркнул, что его страна «никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира». Он заявил, что мир становится «все более нестабильным». Как утверждает Алтун, в мире, «полном угроз и новых видов военных действий», Турция дает отпор «новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО». Он заверил, что Турция остается критически важным партнером и надежным союзником альянса.
Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу. В ответ Стокгольм пообещал лоббировать интересы Анкары в ЕС. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что Турция пока не сказала «да» членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Анкаре не носить розовые очки насчет Европы, поскольку ее там не хотят видеть.
Власти Турции выразили надежду на продление зерновой сделки
Вице-президент Турции Йылмаз: Анкара рассчитывает на продление черноморской зерновой инициативы
Власти Турции надеются на продление черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля, сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.
Вице-президент Турции заявил в эфире телеканала A-haber, что Анкара продолжает работы по продлению соглашения на новый срок, передает ТАСС.
По его версии, в пользу такого варианта развития событий можно рассматривать якобы планируемый визит в Турцию президента России Владимира Путина. Йылмаз выразил надежду, что будут положительные результаты.
По словам вице-президента Турции, все ценят усилия турецкого лидера Тайипа Эрдогана, которые оказали воздействие не только на две страны, но и на весь мир. Он выступил с утверждением, что если бы этого не удалось сделать, то цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем иными.
Президент [Эрдоган] проделал не только значительную экономическую работу, но и выполнил серьезную гуманитарную миссию, выступив с инициативой и убедив обе стороны [заключить соглашение]», – заявил Йылмаз.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены. В четверг Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку «ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания». В администрации США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке.
Турция ввела запрет на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле
Во всех районах Стамбула введен запрет на выдачу вида на жительство иностранцам сообщает турецкая пресса.
В городе проживает свыше 1 млн 294 тыс. иностранных граждан, власти решили ввести запрет на выдачу ВНЖ иностранцам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Milliyet
Отмечается, однако, что выдачу могут одобрить «в случае необходимости».
Изначально речь шла о запрете на выдачу ВНЖ в определенных районах города, но позже запрет распространили на весь Стамбул.
Турция отвергла сообщения о «продаже» допуска Швеции в НАТО за деньги МВФ
Вице-президент Турции Йылмаз опроверг сообщения о предложениях Анкаре денег МВФ за согласие на членство Швеции в НАТО
Утверждения о том, что Турции за согласие на вступление Швеции в НАТО предложили деньги МВФ, не соответствует действительности, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Йылмаз заявил, что его страна «сама выбрала свой путь» и «сама делает свою работу». Он подчеркнул, что Турция выплатила свои долги МВФ. Как заверил Йылмаз, Турция в этот «сложный период» намерена «продолжать свою успешную работу». Утверждения о роли средств МВФ в вопросе членства Швеции в НАТО Йылмаз назвал «спекуляциями», передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.
Напомним, американский публицист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО.
Эрдоган отказался выводить военных с севера Сирии
Эрдоган назвал недопустимым уход Турции с севера Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные не могут покинуть северные территории Сирии, поскольку ведут там борьбу с терроризмом.
По словам Эрдогана, президент Сирии Башар Асад хочет, чтобы турецкие военные покинули север Сирии.
«Этого не может произойти. Мы ведем там борьбу», – добавил он, передает ТАСС.
В мае сообщалось, что президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в течение года.
Власти Турции опровергли полный запрет на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле
Департамент миграции Турции опроверг сообщения о полном запрете на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле
Сообщение СМИ о том, что во всех районах Стамбула введен запрет на выдачу вида на жительство иностранцам, не соответствует действительности, заявил департамент миграции Турции.
Ведомство сообщило, что во всей стране выдача первичного ВНЖ иностранцам запрещена в 63 районах, 1169 кварталах; в Стамбуле – в «54 кварталах, где число иностранцев превысило 20% от населения». Подчеркивается, что закрыты для получения первичного ВНЖ не все 39 районов, а только 10: Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а также Фатих и Эсенъюрт, где запрет действует с 2021 года – передает РИА «Новости».
Напомним, газета Milliyet заявила, что запрет на выдачу ВНЖ введен во всех районах Стамбула. В городе, как указало издание, проживает свыше 1 млн 294 тыс. иностранных граждан.
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