РЖД прокомментировали приостановку движения поездов на Крымском мосту

РЖД: Задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда будут вводиться в расписание

Задержанные из-за ситуации на Крымском мосту железнодорожные составы по возможности будут вводиться в расписание, сообщили в пресс-службе РЖД.

В настоящее время движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что движение будет возобновлено до 9.00 по Москве.



В РЖД также отметили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют согласно графику, передает ТАСС.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из региона, которых отправили на отдых в Крым, уже добрались до мест назначения, их жизни ничего не угрожает.

В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.