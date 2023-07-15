Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ

Утверждение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что истребители F-16 США якобы помогут ВСУ в наступлении, не соответствует действительности, полагают военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико.

F-16 – это передовые многоцелевые истребители, но небольшое их число не сможет обеспечить превосходства Украины в воздухе, указали Бремер и Грико в материале для Defense News, передает РИА «Новости».

Также небольшое число этих самолетов не поможет прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи России, подчеркнули они.

Эксперты указали, что поставка самолетов может лишь ухудшить положение украинских военных, так как российские ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM у F-16.

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.