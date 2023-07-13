Госдума одобрила проект о запрете смены пола в России

Госдума одобрила во втором чтении проект о запрете смены пола в России

В Государственной думе во втором чтении принят проект закона о запрете на медицинские вмешательства по смене пола человека в России.

Проект предполагает дополнить закон «Об основах охраны здоровья и граждан в РФ» статьей, запрещающей медицинские вмешательства и прием лекарств для смены пола, передает ТАСС.

Запрет не затрагивает вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Также Госдума поддержала поправку к проекту закона о смене пола, по которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол.

Законопроект дополняет статью 16 Семейного кодекса России, где перечислены основания для прекращения брака, нормой, по которой брак может быть прекращен из-за «внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов».

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов уточнил, что «брак аннулируется во всех случаях, когда выясняется, что супруг или оба сменили пол».

14 июня Госдума в первом чтении приняла проект закона о запрете на операцию по смене пола.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать оценок законопроекту.