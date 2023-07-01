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Цена газа в Европе в первом полугодии упала в два раза
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В период с января по июнь 2023 года цена газа в Европе упала в два раза – до 425 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Снижение отмечается из-за аномально теплой погоды, высокой заполненности газохранилищ и снижения спроса на газ в ЕС, передает ТАСС.
До 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне около 845 долларов за 1 тыс. куб. м, то 30 июня 2023 года – на уровне 425 долларов.
Накануне биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов увеличились на 7% до 425 долларов за тыс. кубометров.
RT: Сын Ефремова выпал из окна в Москве
Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна столичной квартиры, сообщают СМИ.
Пострадавшего 31-летнего актера доставили в больницу после происшествия, передает RT со ссылкой на сообщения прессы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Между тем источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что Ефремов госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечается, что пострадавший якобы находится на учете в психоневрологическом диспансере.
Он добавил, что мужчина выпал из окна третьего этажа. Сам Ефремов-младший, заявил, что выпал оттуда случайно.
В конце июня из окна многоквартирного дома в Саратове выпали двое несовершеннолетних.
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
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Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Российские силы провели контратаку в районе Времевского выступа
Рогов: ВС России провели контратаку в районе Времевского выступа
Российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополь, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Времевский выступ находится на границе Запорожской области и ДНР. Все последние дни в этом районе идут ожесточенные бои.
По словам Рогова, российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополь, ударив по позициям противника, передает РИА «Новости».
Кроме того, артиллерийские и минометные удары нанесены по селам в серой зоне Владимировка, Великая Новоселка и Павловка, где находятся группы ВСУ. Рогов подчеркнул, что в контратаке принимали участие морпехи ТОФ и подразделения «Каскад».
Ранее ВС России отразили три атаки на Времевском выступе.
Сестра погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказала, как умер ее шестилетний брат
Сестра погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинила в его смерти опекуна
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Девочка призналась на допросе, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова жестоко избила приемного сына за съеденный без разрешения виноград, после чего он умер в ванной от полученных травм.
По словам опекуна шестилетнего Далера Бобиева Вероники Наумовой, мальчик погиб, когда его мыла в ванной 13-летняя сестра.
Девочка призналась, что врала следователям по просьбе Вероники. По ее словам, Далер не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника, потому что в родной семье недоедал и голодал. Опекун держала его под очень горячей или холодной водой, закрывала рот, чтобы он не кричал, передает Е1 со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Девочка также рассказала, что опекунизбивала Далера и требовала от сестры писать жалобы на мальчика, якобы тот ее душил и пытался убить. По ее словам, Вероника добивалась, чтобы ребенка отправили в психушку, поэтому она всем рассказывала о якобы имеющихся у него отклонениях, отказаться от мальчика она не могла, иначе бы у нее забрали других приемных детей.
В тот день, по словам сестры, Далер без разрешения съел виноград, после чего был сильно избит Вероникой большим железным рожком для обуви. Наутро сестра пошла мыть брата, в ванной мальчику стало плохо, он потерял сознание и умер, предположительно, от полученной черепно-мозговой травмы.
Показания девочки подтверждают рассказ бывшего воспитанника Вероники Даниила Егольникова, который сбежал от нее полтора года назад.. Мальчик утверждает, что опекун била Далера электрошокером, запирала в подвале, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать.
Ранее опекуна шестилетнего ребенка Веронику Наумову, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, заподозрили в его убийстве.
Между тем, приемного отца ребенка вернули с СВО в Екатеринбург для дачи показаний.
Напомним, пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым, однако смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, этот факт скрывала приемная мать. Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, ее детей забрали органы опеки.
Политолог объяснил шантаж властями Украины организаторов саммита НАТО
Политолог Корнилов: Организаторы саммита НАТО не знают, что делать с Украиной
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В НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Украина пригрозила НАТО отказом Владимира Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе.
«Заявления самого украинского президента Владимира Зеленского и представителей его офиса в адрес организаторов саммита НАТО выглядят крайне странно. Озвученная замглавы офиса президента Игорем Жовквой позиция – это далеко не первое заявление такого рода», – сказал Владимир Корнилов, директор Центра евразийских исследований.
«Зеленский несколько недель назад сам говорил, что не поедет на саммит, если не будет четкого сигнала о том, что Украина вступает в альянс. После этого организаторы и не пригласили его к участию. Тогда в их адрес посыпались обвинения уже от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы: мол, «как это так, почему не позвали?», – отметил собеседник.
«Теперь замглавы офиса президента повторяет высказывания Зеленского о том, что они сами никуда не поедут. Я думаю, бедные организаторы саммита НАТО уже сами запутались, звать Украину на мероприятия саммита или нет. Кроме того, не очень понятно, какой смысл отправлять им приглашение, если они сами кричат, что не поедут. И насколько эта позиция согласована с США – тоже загадка», – добавил он.
«Украинские власти шантажируют организаторов саммита НАТО наряду с уговорами принять Украину в состав альянса, потому что таков их стиль работы. Поэтому руководство организации продолжает выдумывать какую-то формулу взаимодействия с Украиной таким образом, чтобы это и не выглядело однозначным отказом в членстве, но и не намекало остальным странам-членам альянса на скорое принятие Украины», – полагает Корнилов.
«Это касается и идей с двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, которые на деле ничего не дают обеим сторонам. Вместе с тем у Зеленского появляется что-то, что он может продемонстрировать публике в качестве своего достижения и очередной перемоги», – отметил собеседник.
«Но как мне кажется, независимо от поведения Зеленского, НАТО во главе с США не откажутся от идеи членства Украины в альянсе. Другой вопрос, что в НАТО за Украину никто воевать не собирается. Поэтому они подождут завершения конфликта, посмотрят, что останется от Украины, и уже определятся со своим выбором», – заключил политолог.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Жовква добавил, что у Зеленского «нет повода и времени» для посещения саммита, если там «не будет результата». Он также отметил, что после заявки Финляндии и Швеции члены НАТО «ответили сразу», пригласив их в альянс.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».
Вслед за этим глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно.
Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом».
Ранее политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи.
Сильный взрыв прогремел в Киеве
Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Киеве
В Киеве прогремел сильный взрыв, в некоторых районах города нет света, сообщили очевидцы.
Сообщается, что взрыв хорошо слышали в Голосеевском районе на юге Киева. При этом воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.
Премьер Молдавии назвал гражданство стрелявшего в аэропорту
Премьер Молдавии Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту устроил гражданин Таджикистана
Стрельбу в аэропорту Кишинева, при которой погибли два человека, устроил 43-летний гражданин Таджикистана, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
Речан на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что мужчине запретили въезд в Молдавию по соображениям безопасности, передает ТАСС.
Когда гражданина Таджикистана сопровождали в стерильную зону для возвращения, он открыл стрельбу, застрелив из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции, пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщил Речан.
Премьер республики добавил, что ранение также получил один из пассажиров, ему оказана медпомощь.
Ранее сообщалось, что стрелявшего в кишиневском международном аэропорту задержали.
В телешоу Первого канала показали подающую сигнал о помощи девочку
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На передаче «Мужское / Женское» Первого канала девочка могла подать сигнал о помощи для тех, кто сталкивается с домашним насилием, это заметили зрители и пользователи соцсетей.
Сюжет вышел 21 июня, в нем показали отрывок, в котором одна из дочерей героини эпизода, рассказывая о том, как любит маму, показывала странные знаки правой рукой, пишет Medialeaks со ссылкой на комментарии пользователей.
В репортаже рассказывается о разведенной паре, дети проживают с матерью. По данным Mash, семья находится на учете органов опеки. Новый сожитель женщины находится в розыске за избиение ее родителей.
Отмечается, что мать детей «эмоционально нестабильна и может срываться на детей». Ее бывший супруг утверждает, что она якобы бьет детей и страдает эмоциональными срывами.
Между тем официальный Telegram-канал передачи сообщил, что авторы получили огромное число обращений по поводу ребенка. Там заверили, что редакция предприняла «необходимые в таких ситуациях меры».
Также авторы попросили «не устраивать дискуссий» на эту тему, поскольку это может «негативно отразиться на судьбе детей».
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Орбан потребовал от Украины отчета за 70 млрд евро
Орбан: Венгрия больше не даст Украине денег, пока ЕС не отчитается о том, куда потратили предыдущие 70 млрд евро
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Нет шансов на то, что Еврокомиссия добьется выделения Украине нового пакета финансовой помощи от стран ЕС в размере 50 млрд евро, а также средств на принудительное размещение мигрантов в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Нам ясно одно: мы, венгры, не дадим Украине больше денег, пока они не скажут, на что ушли предыдущие 70 млрд евро», – приводит слова Орбана «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.
Выступая из Брюсселя, где в эти дни проходит саммит ЕС, в эфире венгерской радиостанции Kossuth, Орбан сообщил, что в четверг участники саммита обсуждали тему миграции, а в пятницу проходили дебаты по бюджету. Еврокомиссия, сказал он, подготовила поправки в бюджет ЕС, однако, подчеркнул Орбан, «нет никаких шансов на то, что они будут приняты», передает ТАСС.
Премьер Венгрии добавил, что ЕК просит все 27 стран сообщества «пополнить семилетний бюджет», ведь уже к середине лета средства в бюджете закончатся. Деньги, пояснил он, содружеству нужны, чтобы выделить 50 млрд евро Украине. Орбан напомнил, что за последние полтора года ЕС уже выделял Киеву 70 млрд евро на эти цели, однако куда пошли эти средства, неизвестно. Неясно также, как будет контролироваться и новый пакет помощи, который собирается выделить Украине ЕК, добавил Орбан.
По его словам, Еврокомиссия хочет от всех государств-членов оплаты возросшей процентной нагрузки по совместному кредиту. При этом Венгрия и Польша «не получили ни копейки» из этих средств, подчеркнул он.
Третья крупная сумма, которую собирается запросить ЕК, необходима для облегчения прибытия мигрантов в Европу, что, как подчеркнул Орбан, «совершенно абсурдно».
По словам премьера Венгрии, ЕК должна ответить на вопрос о том, куда были потрачены деньги и кто ответственен за то, что Евросоюз окажется на грани банкротства через два с половиной – три года.
Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать поправки в бюджет Евросоюза, в соответствии с которыми планируется оказать Киеву помощь на 50 млрд евро.
Суд постановил взыскать с сына Кобзона 5 млн рублей долгов
Суд: Сын Кобзона должен выплатить МОЭК 5 млн рублей по договору подключения к теплоснабжению
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Арбитражный суд Москвы принял решение, согласно которому индивидуальный предприниматель Андрей Кобзон, сын народного артиста Иосифа Кобзона, должен выплатить свыше 5 млн рублей в пользу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».
Истец обратился в суд с просьбой расторгнуть договор от 31 декабря 2015 года, согласно которому объект капитального строительства в Москве по адресу улица Новый Арбат, дом 11, строение 1 подключался к системе теплоснабжения. ПАО заявило, что ответчик допустил существенные нарушения данного договора.
В судебном акте не уточняется, о каком именно объекте идет речь, однако по данному адресу расположен пивной ресторан «Жигули», принадлежащий семье Кобзонов, передает ТАСС.
МОЭК также попросила взыскать с Кобзона убытки в размере более 5 млн рублей. Сообщается, что ответчик оплатил только само подключение, сумма расходов составила 550 рублей.
В мировом соглашении сказано, что новый срок подключения и исполнения всех обязательств заявителем по договору составляет не позднее 31 декабря 2023 года. Согласно решению суда, ответчик должен выплатить истцу чуть более 5 млн рублей до 1 января 2024 года.
В 2012 году бар «Жигули» посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Они пообщались с владельцем заведения Андреем Кобзоном.
Польским фурам запретили грузоперевозки по России
Минтранс заявил о запрете на грузоперевозки в России для польских фур
Польские фуры в скором времени не смогут производить грузоперевозки по российской территории, соответствующий запрет ввело правительство России, заявили в Минтрансе.
Правительство продлило запрет на перевозки грузов по территории страны фурами из недружественных стран до 30 декабря, также вводится запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
При этом для критически важных товаров, таких как лекарственные средства, медицинские изделия, сделаны исключения.
Запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область для бесперебойного обеспечения региона.
Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
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США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.
Борис Гребенщиков и Андрей Караулов внесены в реестр иностранных агентов
Музыкант Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов попали в список иностранных агентов, сообщили в министерстве юстиции.
Также в реестр включены бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, политик Андрей Морев, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision и издание «Бумага», передает РИА «Новости».
Ранее ведомство внесло в список иноагентов правозащитную группу «Агора».