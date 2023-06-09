Пушилин пообещал скорое освобождение Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Марьинки

После переброски дополнительных чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется, считает врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин уточнил, что освобождение Марьинки затянулось, поскольку ВСУ постоянно перебрасывают туда резервы, хотя и не в таких масштабах, как было в Артемовске.



«Но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, … я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», – заявил Пушилин РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что российским силам нужно двигаться дальше и освобождать следующие населенные пункты.

Марьинка – пригород Донецка, расположенный в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

Ранее Пушилин заявил, что украинских военных необходимо подвинуть не менее чем на 500 км от российских границ, а в будущем придется освобождать всю Украину.