Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в будущем необходимо освободить всю территорию Украины

Украинских военных необходимо подвинуть не менее чем на 500 км от российских границ, а в будущем придется освобождать всю Украину, выразил мнение врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, отодвинуть ВСУ необходимо для того, чтобы они перестали обстреливать населенные пункты России, рубеж может прийтись по Днепру, по естественной преграде, передает РИА «Новости».

Также Пушилин добавил, что после таких действий российских военных в Киеве возьмут паузу, чтобы перегруппировать войска, перевооружение и промыть мозги оставшимся гражданам.

Врио главы ДНР отметил, что «пока не будет освобождена Украина полностью, без каких-то вариаций – ситуация не закончится.

По словам Пушилина, в ДНР понимают, что имеют дело с марионеточным украинским режимом.

«В целом Запад, который управляет всеми процессами, конечно, не ставит целью свободную, процветающую Украину», – подчеркнул он.

Резюмируя, Пушилин добавил, что освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, так как обстрелы со стороны Киева продолжатся.

Ранее Пушилин рассказал, что украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку.

