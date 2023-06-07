Пушилин: Украинские войска пытались проломить линию обороны в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска отразили атаку украинских военных

Украинские войска пытались прорвать линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники, самолетов и вертолетов, но российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, российские военные продвигаются в очень сложных обстоятельствах, не обходится без потерь. Пушилин подчеркнул, что украинские потери значительно больше российских, не только в личном составе, но и в технике, передает РИА «Новости».

Врио главы ДНР также сообщил, что ВСУ пытались задействовать в атаке единовременно танки Leopard, самолеты и вертолеты. Российские подразделения были готовы и действовали слаженно, в четком взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили действия противника, подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что было уничтожено большое количество танков Leopard, но информации о взятом в качестве трофея танке у него нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные попытались провести прорыв российской обороны на Донецком направлении в районе Артемовска.

Министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что попытки контрнаступления киевского режима, которые тот предпринимал в течение трех дней, не увенчались успехом.

По словам Шойгу, потери ВСУ за 5 июня составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь немецких Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из которой – иностранная.