Названа причина аварии в Петербурге с участием 13 машин

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3 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Россия начала наказывать Украину за срыв зерновой сделки

Поставки украинского зерна в Европу приносят прибыли Киеву, но не Москве REUTERS/Vincent Mundy
Похоже, Россия впервые сделала нечто, что доказывает реальные намерения Москвы прекратить так называемую зерновую сделку. По крайней мере, в ООН утверждают, что введены «ограничения в регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный». Это прямо противоречит всему, что еще недавно требовала Украина. При чем здесь аммиакопровод Тольятти – Одесса и возможность возобновления активных наступательных действий в рамках спецоперации? Подробности...
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«Наливкин за народ». Как сатирики из Уссурийска работают на СВО

«Виталий Наливкин» теперь полностью переключился на производство защитных изделий для бойцов СВО Monolith-armor/Youtube
Создатели вымышленного сатирического персонажа Виталия Наливкина годами высмеивали то, что им не нравилось в российской действительности и в родном городе. Находились в конфронтации с властями – в погонах и без. Теперь они придумали и открыли производство изделий, необходимых для бойцов СВО, – при поддержке тех самых властей. О том, как спецоперация выявляет в людях главное во имя общего дела — репортаж газеты ВЗГЛЯД из Уссурийска, Приморский край. Подробности...
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Зеленский травит одного из главных своих конкурентов

Kay Nietfeld/dpa, Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко оказался под ударом – на этот раз политическим. Его изо всех сил бьет другой бывший деятель массовых развлечений – президент Украины Владимир Зеленский. А бой идет, как обычно, за весьма привлекательный приз – должность «любимой жены» у Запада. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сербии надо брать пример с России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова. Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
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НАТО и ЕС обломали Зеленского

Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к инициативе отменить домашние задания для школьников?
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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    «Арктик СПГ – 2»


    Как Запад мешает российским газовым проектам

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    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Названа причина аварии в Петербурге с участием 13 машин

    3 июня 2023, 10:33

    Текст: Кристина Цыцура

    По предварительным данным, причиной массового ДТП в Петербурге с участием до 13 автомобилей стал выезд грузовой машины на встречную полосу, сообщили в прокуратуре города.

    Грузовик при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, в результате происшествия есть пострадавшие, добавили в ведомстве.

    Ранее в пресс-службе МЧС России по городу сообщили, что в Петербурге произошла авария с участием 12 автомобилей, в результате ДТП пострадали по меньшей мере 16 человек. В МВД заявили о шести автомобилях и семи пострадавших. На месте работают спасатели и полиция.

    ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины
    		   
    2 июня 2023, 14:30
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены.

    Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.

    Коментарии (86)
    ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
    Источник: ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
    		   
    2 июня 2023, 15:36
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская артиллерия ликвидировала склад с боеприпасами украинской армии в производственном здании силикатного завода в Херсоне, сообщил источник экстренных служб региона.

    Артиллерия ударила по складу с боеприпасами 124-й бригады теробороны ВСУ, склад располагался в одном из производственных зданий в Херсоне, сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, в этом складе хранилось не менее пяти тонн боеприпасов. Уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», к гаубицам 2А65 «Мста-Б», снаряды к 122-мм гаубицам Д-30, а также боеприпасы к артсистемам западного производства.

    Ранее Минобороны сообщало, что возле поселка Удачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

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    ФСБ задержала известных белгородских бизнесменов
    Белгородские бизнесмены Тебекин и Бобрицкий задержаны ФСБ

    2 июня 2023, 23:57

    Текст: Антон Антонов

    Известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого задержала ФСБ, они подозреваются в серии экономических преступлений, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» назвал Тебекина «авторитетным» предпринимателем. В задержании участвовали сотрудники как регионального управления ФСБ, так и столичного.

    В открытых источниках сообщается, что Тебекин является почетным президентом Федерации бокса Белгородской области, президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Раньше он владел рядом предприятий в Белгородской области. Бобрицкий владеет организациями в Белгородской, Воронежской, Курской областях. В частности, ему принадлежит компания «Приосколье» – один из крупнейших производителей птицы в России.

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    Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: На Запорожском направлении противник перешел к тактике использования малых ДРГ
    		   
    2 июня 2023, 12:24
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО.

    «ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник.

    «Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт.

    «Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов.

    Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение.

    Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».

    Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю.

    Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных».

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.

    Коментарии (25)
    Врач-терапевт объяснил частые падения Байдена
    Терапевт Воробьев рассказал, почему президент США Байден часто спотыкается и падает
    		   
    2 июня 2023, 16:36
    Фото: AP/TASS
    Текст: Татьяна Косолапова

    Паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей.

    Американский президент Джо Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Самостоятельно главе Соединенных Штатов подняться не удалось, ему помогли охранники. А вернувшись в Вашингтон из Колорадо, президент Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке».

    «Падение у пожилых людей имеет много разных причин. Во-первых, это могут быть неудобные какие-то ступеньки, полы, переходы, порожки в дверных проходах, неровные ковры и т. д. Очень часто пожилому человеку довольно трудно помнить обо всех этих препятствиях. Ведь молодой человек не смотрит под ноги, когда ходит: он достаточно высоко поднимает ноги, интуитивно все переступает, у него рассеянный взор. Пожилые в большинстве случаев при ходьбе шаркают ногами и смотрят вниз», – говорит Воробьев.

    Во-вторых, не замечать различного рода препятствия люди в возрасте могут из-за нарушения зрения, продолжает врач. К тому же многие используют бифокальные очки, которые спасают от возрастной дальнозоркости. Их человек не носит на постоянной основе, а лишь надевает, чтобы прочесть надпись или почитать книгу. Поэтому при ходьбе, даже смотря под ноги, пожилой человек действительно может не заметить какой-то порожек и упасть. В связи с этим в общественных местах принято маркировать все выступы, ступеньки и прочее на полу ярко-желтой линией.

    «В-третьих, причиной падений может быть патология суставов. У пожилого болят суставы, подкашиваются ноги – это реальный факт. И наверняка все не раз слышали от человека в возрасте, что его шатнуло. Для пожилых это очень характерная история. Если к этому быть готовым, можно ухватиться за стенку или что-то такое. Конечно, здесь тоже есть риск упасть, разбиться, особенно, если не быть к этому готовым», – делится терапевт.

    Также пожилые люди могут упасть с кресла, дивана, если они «просижены» и имеют скос вниз, предупреждает специалист. Более того, после падения многие не могут самостоятельно подняться. Пролежать в таком состоянии они могут несколько часов, ощущая слабость. Наиболее часто данная проблема встречается у людей от 85 лет. Таким людям врач настоятельно рекомендует приобрести тревожную кнопку, на которую в случае чего можно нажать, чтобы кто-то мог ему помочь подняться, либо все время держать рядом с собой мобильный телефон.

    «Причем никаких тяжелых поражений во всех этих случаях нет. Это просто слабость и неуклюжесть, не на что опереться, и человек не может встать. Все падения по вышеперечисленным причинам – это ни о чем не говорящий признак, тревогу забивать из-за них не надо. Однако, если проблема все-таки беспокоит, стоит обратиться к своему лечащему врачу», – подчеркивает Воробьев.

    Если же пожилой человек, будучи здоровым, хорошо ходящим, упал без причины, ни обо что не споткнулся, то это также может быть признаком инсульта, микроинсульта или так называемая ишемическая атака, предупреждает терапевт. В таком случае его необходимо обследовать на предмет инсульта: проверить, связная ли у него речь, попросить улыбнуться и отследить, не кривится ли лицо и губы при улыбке, попросить его пожать обеими руками руку (рукопожатия здорового человека должны быть примерно одной силы, а не разной). Если есть подозрения на инсульт, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

    «Еще падения свойственны людям, страдающим неврологическими заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Также паркинсоники (люди с болезнью Паркинсона) благополучно падают, как, например, Байден, который заваливается везде. У него все признаки паркинсонизма налицо», – заключил терапевт.

    Ранее врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о причинах развития старческой деменции и способах борьбы с ней. По его словам, определенные шаги следует предпринимать с молодого возраста: отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг».

    Коментарии (19)
    В Белоруссии сообщили о прибытии из России танковых соединений
    		   
    2 июня 2023, 21:46
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Белоруссию в рамках ротации прибывает личный состав, вооружение и техника общевойсковых и танковых соединений ВС России, сообщило белорусское министерство обороны.

    Для повышения обороноспособности Союзного государства проводятся мероприятия по повышению возможностей соединений и частей в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также сообщается, что в ВС Белоруссии из России поставлен очередной зенитный комплекс С-400, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2022 года заявил о формировании в рамках договоренностей с Россией региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военные. Тогда же сообщалось о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военнослужащими.

    Коментарии (11)
    Медведев ответил на отрицание Apple сотрудничества со спецслужбами США
    Медведев об отрицании Apple сотрудничества со спецслужбами: Либо врут, либо намерены закрыться
    		   
    2 июня 2023, 12:19
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не верит корпорации Apple, отрицающей использование iPhone в интересах американских спецслужб США.

    По словам Медведев, когда любая технологическая компания говорит, что она не намерена сотрудничать с национальными спецслужбами, это означает одно из двух: она беззастенчиво врет или планирует закрыться. «Чудес не бывает», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой системой iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android.

    В четверг ФСБ России заявила о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. В самой Apple открестилась от сотрудничества с разведкой США.

    Коментарии (21)
    Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов
    		   
    2 июня 2023, 17:56
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис.

    Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости».

    Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали.

    Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя.

    Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую машину для транспортировки пленных.

    В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что обоих захвативших опорный пункт бойцов ВС России наградят.

    Коментарии (23)
    Пугачева осталась без пособия в Израиле
    Из-за пенсии в России Пугачева осталась без пособия в Израиле
    		  
    2 июня 2023, 23:11
    Фото: МУЗ PRO-Новости/Youtube

    Советская и российская певица Алла Пугачева, уехавшая в Израиль, продолжает получать пенсию в России, поэтому не может рассчитывать на социальное пособие пенсионера в Израиле, сообщают СМИ.

    Речь идет об израильских выплатах «ашламат ахнаса» и «кицват зикна», которые зависят от дохода, в частности, есть ли у репатрианта пенсия или иной доход в стране происхождения. Пугачева остается гражданкой России и получает положенные выплаты – за звание народной артистки СССР и как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В результате ее пенсия составляет 55 тыс. рублей. Из-за этого она не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в 49 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Woman.ru.

    Напомним, Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле. Однако появились сообщения, что у нее возникли финансовые проблемы, а также проблемы со здоровьем. В пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.

    Пугачева в 1986 году была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта в Москве для помощи пострадавшим и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также она выступила с концертом под Припятью.

    Коментарии (26)
    Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
    Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
    		   
    2 июня 2023, 14:14
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.

    «Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.

    Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.

    Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

    Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

    Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».

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    В России объяснили последствия отказа Украины продлить соглашение о транзите газа
    МИД: Киев сильно навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой

    2 июня 2023, 11:44

    Текст: Ольга Никитина

    В случае отказа украинских властей продлить соглашение с Россией о транзите газа на период после 2024 года большой урон будет нанесен Европейскому союзу, Киев сам себе выстрелит в ногу, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Галузин заявил ТАСС, что Украина, отказавшись продлить соглашение, нанесет удар по странам ЕС, покупающим российский газ. Одновременно с этим Киев выстрелит себе в ногу, поскольку будет лишен дивидендов от транзита, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

    Ситуация, по его словам, негативно повлияет на энергетическую самостоятельность Европы, но вместе с этим «вызовет радость» со стороны властей США, которые добиваются политической и экономической зависимости ЕС, а также стремятся максимально нажиться на украинском кризисе.

    При этом, отметил Галузин, официальной информации от украинской стороны о намерении не продлевать соглашение не поступало. Москва, однако, не будет удивлена, если это произойдет, указал он. Киев, подчеркнул замглавы МИД, рассматривает абсолютно все сферы своей деятельности в области внутренней и внешней политики, а также экономики через антироссийскую призму и готов идти на все, чтобы навредить России, даже если сам от этого пострадает.

    Галузин напомнил, что за транзит голубого топлива Газпром платит «Нафтогазу» немалые деньги: тариф составляет 32 доллара за 1 тыс. куб. м. В первый год, по соглашению, заключенному в декабре 2019 года, было прокачано 65 млрд куб. м, а в последующие – по 40 млрд куб. м. Таким образом, Россия платит Украине за газовый транзит около 1,3 млрд долларов в год, сообщил дипломат.

    Также он напомнил, что после начала спецоперации Киев сам прекратил транспортировку газа по одной из двух транзитных магистралей, проходящих через Украину. Это привело к снижению объемов прокачки, сейчас они составляют около 46 млн куб. м в сутки вместо 109,6 млн.

    Ранее экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией.

    Президент Владимир Путин заявлял, что Украина называет Россию «агрессором», но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.

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    Третьим мужем Булановой стал предприниматель на 19 лет младше певицы
    		   
    2 июня 2023, 18:23
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, церемония прошла в Петербурге.

    Мужем Булановой стал экс-теннисист и предприниматель в сфере ресторанного бизнеса, который младше супруги на 19 лет. Пара состоит в отношениях уже более трех лет, передает РБК.

    Первые слухи о свадьбе, появившиеся осенью 2022 года, сама певица тогда опровергла. Тогда же она рассказала, что готова выйти замуж за возлюбленного, но без пышной свадьбы.

    Видеоролики со свадебной церемонии разместила телеведущая Светлана Бондарчук в своем Telegram-канале. Она напомнила подписчикам, что именно на ее интервью Буланова впервые рассказала о своих отношениях.

    Ранее певица была замужем за музыкантом Николаем Тагриным, потом за футболистом Владиславом Радимовым. Имеет сыновей Александра и Никиту.

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    Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер
    Губернатор Развожаев рассказал о сбившем подручными средствами квадрокоптер жителе Севастополя

    3 июня 2023, 00:13

    Текст: Антон Антонов

    Севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомнив, что полеты коптеров в городе запрещены.

    Развожаев рассказал в Telegram, что инцидент произошел на улице Шевкопляса в Инкермане. Губернатор подчеркнул, что речь идет не о «дроне со взрывчаткой», а о «коптере с камерой». «Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», – сообщил Развожаев, поблагодарив жителей за бдительность.

    Напомним, многие регионы в России ввели запрет на использование беспилотников. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.

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    Умер актер из «Интернов» Валерий Громовиков
    Умер актер из «Интернов» Валерий Громовиков
    		   
    2 июня 2023, 15:29
    Фото: kino-teatr.ru
    Текст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщили в Хабаровском ТЮЗе.

    Валерий Громовиков играл в спектаклях «Две стрелы», «Вишневый сад», «Третья ракета», «Театр времен Нерона и Сенеки» и многих других, передает РИА «Новости».

    Кроме того, актер активно снимался в сериалах и в фильмах. Так, он сыграл Петра Капустина в «Не родись красивой», учителя музыки в «Любовь-морковь 2», пациента Лобанова в «Интернах». Всего в  фильмографии Громовикова более сотни проектов, ему присвоено звание «Заслуженный артист России».

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    Газпром предупредил об остановке прокачки по «Турецкому потоку»
    Газпром: Прокачка по «Турецкому потоку» будет остановлена 5–12 июня на время ремонта

    2 июня 2023, 12:34

    Текст: Ольга Никитина

    Газпром с 5 по 12 июня остановит прокачку голубого топлива по трубопроводу «Турецкий поток» на период планового ежегодного техобслуживания, сообщили в пресс-службе холдинга.

    В Telegram-канале Газпрома сообщается, что на это время будет остановлена транспортировка по обеим ниткам газопровода.

    В холдинге сообщили, что проведение техобслуживания было заблаговременно согласовано со всеми сторонами.

    Ранее в Турции сообщили, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию республики заработает максимум в течение года.

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