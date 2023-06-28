В ЛНР от ранения умер замначальника полиции Лисичанска

МВД: В ЛНР после полученного ранения умер замначальника полиции Лисичанска

Замначальника полиции Лисичанска Виталий Голованчук, получивший тяжелое ранение при исполнении обязанностей, умер, сообщили в МВД ЛНР.

По сообщению ведомства, 21 июня Голованчук, исполняя свой служебный долг по обеспечению безопасности, законности и правопорядка на вверенной ему территории, получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, где скончался 25 июня, передает ТАСС.

После освобождения Лисичанска с августа 2022 года Голованчук проходил службу в должности начальника отдела уголовного розыска Лисичанского городского отдела внутренних дел МВД ЛНР. В марте 2023 года он принял присягу на верность Российской Федерации и ее народу, после чего продолжил службу в отделе МВД России «Лисичанский» в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе).