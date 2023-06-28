Политолог: Конституция Украины – самый многострадальный документ в СНГ

Политолог Шеслер: Каждый президент Украины пытался подмять конституцию под себя

Конституция Украины рождалась в муках. Практически каждый президент страны в погоне за властью пытался изменить ее текст. Она стала фиктивным документом, не способным защитить интересы более чем половины населения государства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Напомним, 28 июня на Украине отмечают День конституции.

«Украинская конституция оказалась самой неустойчивой и многострадальной на территории всего СНГ. Начнем с того, что изначально главный документ страны был крайне неумело подготовлен Леонидом Кучмой. После него Виктор Ющенко попытался изменить основной закон государства для того, чтобы получить в свои руки больше власти», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«В принципе, каждый президент Украины старался подмять конституцию под себя. Никакого уважения к данному документу ни один политик никогда не питал. Ее воспринимали исключительно как инструмент достижения собственных целей. После 2014 года ситуация и вовсе усугубилась: пересмотру стали подвергаться те положения, которые являлись краеугольными камнями стабильной жизни нашей страны», – подчеркивает собеседница.

«Так, Петр Порошенко начал политику, которая противоречила 10-й статье конституции, согласно которой русский язык обладал особым статусом на Украине. Половина населения стала ущемляться по лингвистическому признаку. На мой взгляд, это говорит о том, что главный документ государства практически полностью утратил свою силу», – отмечает эксперт.

«Кроме того, конституция Украины создавалась на основе Акта провозглашения независимости и Декларации о государственном суверенитете. В документах четко прописывалось, что страна обязуется быть нейтральным и внеблоковым государством. Нарушение этого принципа при Порошенко стало ключевым моментом, который вверг страну в период нескончаемой смуты и военных конфликтов», – резюмирует Шеслер.

Напомним, 28 июня на Украине отмечается День конституции. Главный документ страны был утвержден в 1996 году, что стало окончанием процесса создания суверенного государства. Считается, что принятие основного закона помогло урегулировать спорные моменты в разделении полномочий законодательной, исполнительной и судебной властей.

Тем не менее конституция государства неоднократно менялась лидерами страны. Так, в 2004 году Леонид Кучма при поддержке тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича провел реформу, в результате которой государство превратилось из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику.

30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины отменил данную реформу, вернув главе государства ряд важных полномочий. После госпереворота в 2014 году и во времена каденции Петра Порошенко основной документ страны претерпел, пожалуй, самое главное изменение – в 2019 году Рада внесла в преамбулу формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Так власти Украины закрепили в конституции стремление страны в НАТО, что противоречит базовым украинским документам.