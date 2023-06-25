Долина: Надеюсь, что в сложное время патриоты России не перессорятся

Народная артистка Долина выразила надежду, что в сложное время патриоты России не перессорятся

Народная артистка России Лариса Долина, комментируя ситуацию с ЧВК «Вагнер», назвала предательство страшным злом и выразила надежду, что в сложное время патриоты России не перессорятся.

«Мы все, нравится нам это или нет, живем в сложное время, требующее максимальных личных сил. Иногда эмоции застилают глаза, иногда за деревьями не виден лес. Я очень надеюсь, что это не даст перессориться патриотам нашей страны, людям, которые часть России, в которых живет Россия», – сказала Долина, слова которой приводит Telegram-канал Lomovka.



Артистка также назвала предательство страшным злом. Она подчеркнула, что особенно это относится к предательству людей с оружием, из-за которого может пострадать большое количество мирных граждан.

«Верховный главнокомандующий должен быть один и в военные времена нужно действовать сообща и под его началом», – подчеркнула артистка.

В свою очередь народный артист России Игорь Бутман напомнил, что вся страна следит за тем, что происходит в зоне спецоперации. «Все мы люди и понимаем, что многое происходит на эмоциях. Все могут совершать ошибки. Поэтому, я думаю, что надо успокоиться, собраться и держаться всем вместе. Важно быть с нашим президентом, с нашим главнокомандующим, и спокойно делать каждый свое дело на своем месте», – заявил Бутман.

Он также призвал не поддаваться панике и не сомневаться в победе российских сил. «Надо быть сильными, уверенными и держаться всем вместе, сплотившись около нашего президента», – добавил артист.

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.