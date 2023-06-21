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Войска РХБЗ и МЧС начали обеззараживать территории в районе Каховской ГЭС
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Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России совместно с МЧС проводят обеззараживание территории в районе Каховской ГЭС после разрушения, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал ТАСС, что это делается для того, чтобы не допустить распространение инфекций, в том числе холеры. Кириллов выразил уверенность, что особых проблем там не будет, при этом существует множество рисков, которые в зависимости от войск РХБЗ могут развиваться.
Ранее после разрушения Каховской ГЭС в затопленных регионах в Николаевской области в пресной воде был обнаружен холеровидный вибрион.
В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
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Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО
Le Monde: Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО
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Позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность, пишут французские СМИ.
Источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.
В статье говорится, что «намек» на такую перспективу позволил бы убедить украинского президента Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры, когда «он сочтет нужным» и в зависимости от итогов контрнаступательной операции ВСУ, передает РИА «Новости».
Авторы публикации также пишут, что для Франции и речи быть не может о том, чтобы позволить Украине стать членом НАТО в разгар конфликта.
Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
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В ООН признали невозможность выполнить требования Москвы по зерновой сделке
Представители ООН во время консультаций в Женеве признали, что ничего не могут сделать для решения ключевых требований Москвы в рамках зерновой сделки, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин напомнил о требованиях России восстановить поставки аммиака на рынок удобрений, снять ограничения на поставки запчастей для техники и переподключить Россельхозбанк к SWIFT, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в ООН заявили, что не могут ничего сделать сейчас и в будущем.
Ранее в МИД назвали дату завершения зерновой сделки.
МИД назвал дату завершения зерновой сделки
МИД: Россия считает, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки
Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
При этом он подчеркнул, что Москва не исключает возможности нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, так как большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза, а не в развивающиеся страны.
Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку до 18 июля.
Вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса пропавшего батискафа
NBC: У корпуса пропавшего батискафа «Титан» имелись признаки «циклической усталости»
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Корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости», сообщают американские СМИ со ссылкой на интервью основателя компании OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.
Раш в интервью изданию Geekwire в январе 2020 года говорил, что корпус предназначенного для экскурсий к «Титанику» батискафа «демонстрировал признаки циклической усталости». В результате, рассказывал он, максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. метров, в то время как обломки «Титаника» покоятся на глубине 3 тыс. 800 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
Про ту же максимальную глубину погружения в 3 тыс. метров говорится и в презентации OceanGate от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории. Раш тогда заявлял, что компания приступила к новому этапу поиска финансирования, чтобы направить средства на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже «Титана».
NBC пишет, что в 2021 году OceanGate именно на «Титане» провели экскурсию к «Титанику», а на сайте компании в настоящее время указывается, что батискаф погружается на 4 тыс. метров.
Ранее сообщалось, что воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем четверга.
Часть переданных Россией Венгрии военнопленных вывезли на Украину
Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех переданных Россией военнопленных
Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых ранее передала Россия.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Николенко отметил, что дипломаты Украины продолжают принимать меры по возвращению на Украину еще нескольких военнопленных, переданных Москвой.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Некоторые из этих военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство.
Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
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Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.
«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.
В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.
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В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины
Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Отмечается, что энергосистема Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности. Кроме того, повреждения были оценены более чем в 10 млрд долларов, передает ТАСС.
Также сообщается, что мощности по производству энергии сократились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года.
Ранее Украина заявила о необходимости увеличения объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт, чтобы поддерживать электросети.
Подводник выдвинул три версии событий с батискафом в Атлантике
Бывший капитан из Греции выдвинул три версии случившегося с батискафом в Атлантике
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Основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис, работавший капитаном батискафа, аналогичного тому, который пропал в Атлантическом океане, считает, что существует три версии случившегося на аппарате.
Токтаридис рассказал РИА «Новости», что пять с половиной лет командиром подобного батискафа, а также отвечал за оперативную деятельность на подлодке. По его словам, все батискафы в мире обладают возможностью поддержки жизни на протяжении 96 часов в случае, если проходит время оперативной деятельности.
Бывший капитан батискафа подробно проанализировал ситуацию, отметив, что такой подводный аппарат погружается на 30 метров в минуту, а с учетом того, что связь пропала через 1 час 45 минут после начала погружения, он мог опуститься на глубину 3 тыс. 150 метров. «Титаник», напомнил он, лежит на глубине 3 тыс. 700 метров. Кроме того, Токтаридис отметил, что экипаж сбросил балласт, а так действуют в случае аварийной ситуации, когда происходит что-то серьезное. Значит, объясняет бывший капитан, они отменили погружение и пытались начать подъем на поверхность.
Токтаридис отметил, что у него есть три версии случившегося. Первая – это поступление воды. По его словам, при таком внешнем давлении, а оно составляет 370 бар на глубине 3700 метров, это очень опасно. Течь начинается даже при маленькой трещине, пояснил эксперт. В результате повышается давление в кабине, растет количество азота, двуокиси углерода. Если поступление воды не будет остановлено, аппарат теряет положительную плавучесть и идет на глубину, объяснил он, добавив, что если батискаф очень сильно перегрузится, пассажиры не смогут выжить.
Вторым сценарием эксперт считает коллапс, то есть батискаф могло раздавить внешним давлением. Токтаридис объяснил, что это катастрофическое сдавливание корпуса происходит очень быстро.
Третьим вариантом он назвал пожар, задымление внутреннего помещения в результате короткого замыкания. Из-за дыма капитан мог «отправиться в нокаут» и не предпринять действий, необходимых для возвращения, рассказал Токтаридис.
Сам он считает наиболее вероятными первый и второй сценарии, но отмечает, что доподлинно никому не известно, что случилось.
Он добавил, что если бы они были живы, то связались бы по телефону. Говоря о подводной системе связи, Токтаридис сказал, что подводный телефон работает на расстояние 10 километров и больше.
Как сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик, воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов.
Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной ВС России
Вооруженные силы Украины при попытке наступления столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии.
Он отметил, что украинцы сталкиваются с российским сопротивлением. По его словам, ВС РФ установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление.
Европа столкнулась с дефицитом материалов для производства боеприпасов
Боррель заявил, что ЕС приходится закупать материалы для производства боеприпасов
У Евросоюза нет достаточного количества материалов для расширения производства боеприпасов, их приходится импортировать, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Как сказал дипломат, представляя первую Стратегию экономической безопасности ЕС, для повышения производства боеприпасов Евросоюзу не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать.
«Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», – сказал Боррель, передает ТАСС.
Ранее Боррель говорил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Найдена живой заблудившаяся 18 дней назад в лесу девушка
В Бурятии спасли девушку, пропавшую 18 назад в Тункинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Девушка 18 дней бродила по лесу, ее обнаружили в 15 км от местности Дарки, ее нашли спасатели, передает РИА «Новости».
По данным спасателей, местная жительница заблудилась в лесу 1 июня при сборе дикоросов. О том, как именно ей удалось выжить, не сообщается. Девушку госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Подводник рассказал, как выжить пассажирам пропавшего в Атлантике батискафа
Подводник Викторов: В ожидании спасения пассажирам пропавшего у места крушения «Титаника» батискафа следует экономить воздух
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В ожидании спасателей на большой глубине необходимо экономить кислород, поэтому нельзя нервничать и следует делать как можно меньше движений, сказал газете ВЗГЛЯД бывший подводник, капитан-лейтенант запаса Александр Викторов. Ранее в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам «Титаника» пропал батискаф.
Один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника», вышел на связь в своих социальных сетях. Он сообщил, что в порядке, а также попросил не гадать, кто еще находится на борту батискафа, поскольку это «очень нетактично». Также он отметил, что команда подводного аппарата сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.
«Самое главное на большой глубине – это воздух. Наверняка на этом батискафе есть какие-то запасы кислорода, но плюс к этому еще должны быть какие-то поглотители углекислого газа. По крайней мере, на наших батискафах это есть. В целом воздуха там должно быть как минимум для погружения на четырехкилометровую глубину и обратный путь, который занимает примерно два часа, плюс запас – час-два. Не думаю, что запасы воздуха там большие», – рассказывает Викторов.
Однако если на судне предусмотрена внутренняя система поглощения углекислого газа, то время пребывания на батискафе увеличивается, но насколько, собеседник затрудняется ответить.
«Вторая важная вещь – устойчивая связь с сушей. Радиоволны под водой не распространяются. Существует звукоподводная связь, которая позволяет в ультразвуковом диапазоне разговаривать с каким-то объектом, находящимся на поверхности. Интернет, естественно, на такой глубине тоже не работает. Думаю, что члену экипажа удалось связаться с кем-то из своих представителей на поверхности по звукоподводной связи, а за него сообщение опубликовали в соцсети», – полагает капитан-лейтенант.
Он подчеркивает, что поскольку глубина большая, не все спасательные средства могут на ней работать эффективно. Более того, непросто найти спасательный батискаф, который сможет погрузиться столь же глубоко, как тот, что пропал в районе крушения «Титаника».
Оказавшись на большой глубине в ожидании спасения, пассажирам следует экономить воздух, говорит Викторов. В связи с этим необходимо сохранять спокойствие и совершать как можно меньше движений, которые приводят к большему потреблению кислорода.
Напомним, в Атлантическом океане пропал подводный спускаемый аппарат компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Поиски батискафа проходят в 900 милях от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения данного судна.
В береговой охране сообщили, что в батискафе находятся пять человек, в числе которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Суммарная стоимость активов пассажиров батискафа оценивается в 10 млрд долларов.