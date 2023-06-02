Мирошник: Девять лет назад Украина разделила граждан на «своих» и «чужих»

Экс-посол ЛНР Мирошник: По виновным в авиаударе по центру Луганска девять лет назад плачет трибунал

Авиаудар по центру Луганска девять лет назад оставил в сердцах жителей Донбасса незаживающую рану. Мы до сих пор помним, как Украина разделила собственных граждан на «своих» и «чужих», сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Напомним, 2 июня 2014 года украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганску, в результате которого погибли восемь человек.

«Удар по Луганской обладминистрации стал первым случаем применения украинской авиации по мирному городу. Тогда администрация президента Украины выразила презрение по отношению ко всем своим конституционным обязательствам, международному гуманитарному праву и человечности. Было совершено преступление, за которое до сих пор никто не понес ответственности», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Жителям Донбасса этот день нанес рану, которая никогда уже не зарастет. Именно тогда украинская администрация четко разделила граждан на «своих» и «чужих». Восемь трупов, которые одномоментно образовались на пороге здания и почти два десятка раненых стали подтверждением того, что Украина готова убивать несогласных», – продолжил собеседник.

«Украинский штурмовик зашел над центром города, детскими площадками, органами власти и сквером, где гуляли мирные граждане и запустил ракету. И нет никаких сомнений в том, что это было благословлено, в том числе, тогдашним президентом Порошенко, который только-только получил власть в свои руки. По нему и другими виновным давно плачет трибунал», – акцентирует эксперт.

«То, как украинские власти тогда пытались оправдать произошедшее, говоря о «взорвавшемся кондиционере», можно расценивать только как жесточайший цинизм. По их логике, если мы не поддержали госпереворот, то нас можно убивать, а затем объяснять это «кондиционером», – указывает бывший дипломат.

«Люди до сих пор, даже спустя девять лет, помнят события 2 июня 2014 года. И не забудут их никогда. Мы по-прежнему ежегодно приносим цветы к месту трагедии. И пока все виновники не будут наказаны, мы не успокоимся», – заключил Мирошник.

Напомним, 2 июня 2014 года авиация Украины нанесла авиаудар по зданию областной администрации Луганска. «Самолет ВВС Украины нанес ракетно-бомбовый удар по зданию областной администрации, разрушен фасад слева от парадного входа», – сообщили тогда в пресс-службе провозглашенной Луганской народной республики. Газета ВЗГЛЯД тогда со ссылкой на очевидцев подробно писала о случившемся.

В результате авианалета на четвертом этаже начался пожар. Трагедия унесла жизни восьми человек, еще порядка 30 были ранены, напомнил в годовщину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Жестокая, циничная, кровавая акция устрашения разделила нашу жизнь на до и после, оставила след в сердце каждого из нас. И тогда жителям Луганщины пришлось взять в руки оружие, чтобы отстоять свое право быть русскими и жить на своей земле», написал он.

Отметим, как и сегодня, девять лет назад официальные власти Украины отрицали свою причастность к трагедии, а потом и вовсе заявили о «горячем кондиционере». Как напоминает киевский политолог Алексей Нечаев, подобные отговорки являются визитной карточкой местных властей. «Фраза «сами себя обстреляли» стала трагическим мемом 2 июня 2014 года, когда ВС Украины нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Тогда же появился мем «кондиционер взорвался» – именно так власти Украины пытались объяснить наведение ракеты на «горячий кондиционер» при «самообстреле», – указал эксперт.