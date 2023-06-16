Ходаковский заявил об отсутствии радости от потерь ВСУ

Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают».

Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге».

И в этой ситуации «Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит».

В последние дни ВСУ интенсивно работали артиллерией и разбрасывали дистанционные мины в неограниченном количестве, так они пытаются проверить на прочность ВС России. В пятницу украинские военные пошли в атаку, но увязли на первых позициях, не выполнив задачу.

Российские «порядком уставшие окопники» умудряются сбивать «лишнюю самоуверенность» с украинской армии, а контрнаступление длится уже не первый день, заключил Ходаковский.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа.