В День донора в Общественной палате прошла акция пополнения банка крови

В Общественной палате России прошел открытый День донора, в 2023 году организаторы акции пригласили присоединиться к празднованию Всемирного дня донора крови общественные палаты всех регионов.

«День донора в первую очередь проводится с целью пополнения запасов крови, потому что искусственных заменителей крови нет, и кровь нужна каждый день для оказания медицинской помощи больным», – рассказала директор национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя координационного совета по донорству крови при ОП РФ Елена Стефанюк.

По ее словам, в Общественной палате РФ всегда стараются сделать этот день праздничным. Это важно для того, чтобы донорам было приятно возвращаться и на станции переливания крови, и в ОП РФ, полагает Елена Стефанюк.

С Днем донора участников акции и всех россиян поздравил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, председатель Координационного совета по донорству крови при ОП РФ Николай Дайхес.

«Сегодня Всемирный день донора крови, который в нашей стране отмечается достаточно серьезно – не просто радостными возгласами, а большой работой. Это тем более важно сейчас, на фоне нашего участия в специальной военной операции, где нужна кровь, нужны препараты крови», – отметил он.

В День донора в ОП РФ сдать кровь пришли более 90 человек, 71 из них сдали кровь, семь вступили в федеральный регистр доноров костного мозга.

Акция проводится в здании на Миусской площади с 2016 года. Члены палаты, сотрудники аппарата, представители департаментов правительства Москвы и подведомственных организаций в День донора могут прийти в ОП РФ и сдать кровь. Акция пополнения банка крови столичного региона проводится по инициативе Национального фонда развития здравоохранения и Координационного совета по донорству крови при ОП РФ совместно с комиссией ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения и Центром крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.